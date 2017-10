Wegen Sperre: Bonucci verpasst Duell mit Juve

Serie A Inter Mailand -

Leonardo Bonucci wird das Duell des AC Mailand mit seinem ehemaligen Verein Juventus Turin am nächsten Samstag verpassen. Der Innenverteidiger wurde für seinen Ellbogenschlag beim 0:0 im San Siro am Sonntag, für den er die Rote Karte sah, für zwei Spiele gesperrt.

Damit steht Bonucci den Rossoneri am Mittwoch gegen Chievo und am Samstag gegen Juve nicht zur Verfügung. Der 30-jährige Italiener war im Sommer nach sieben Jahren in Turin für 42 Millionen Euro zu Milan gewechselt.