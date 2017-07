Can: Klopp äußert sich zu Juve-Gerücht

International Champions Cup Di 13:35 Der Härtetest für den FC Bayern München Super Liga So Live Roter Stern -

Liverpools Mittelfeldmotor Emre Can steht angeblich bei Juventus hoch im Kurs. Der deutsche Nationalspieler soll sich laut einem Bericht der Tuttosport bereits mit Juve über einen Transfer einig sein. Nun müssen sich die beiden Vereine noch über die Ablösesumme verständigen - angeblich bot Juventus bereits 35 Millionen Euro für den 23-Jährigen.

Pool-Coach Jürgen Klopp aber hat eine andere Sichtweise. Klopp bekräftigte, dass sich der Premier-League-Klub mit Emre Can in "guten Gesprächen" über eine Vertragsverlängerung befindet. Am Sonntag waren Gerüchte über einen Wechsel des deutschen Mittelfeldspielers zum italienischen Meister Juventus Turin aufgekommen.

"Emre ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Wir wollen keine Spieler verkaufen oder verlieren, die zu unserer Stammelf zählen, oder ganz dicht dran sind", sagte Klopp gegenüber dem Liverpool Echo und fügte an: "Wir wollen ihn (Can, Anm. d. Red.) behalten und führen gute Gespräche."

Der Vertrag des 23-Jährigen an der Anfield Road läuft noch bis zum Sommer 2018. Am Sonntag berichtete das italienische Sportportal Tuttomercatoweb, dass sich Can bereits mit Juve über einen Transfer einig sei und lediglich noch die beiden Klubs auf eine Ablöse verständigen müssen. Dem Bericht zufolge sollen die Bianconeri 35 Millionen Euro geboten haben.

Can stößt am Dienstag wieder zur Mannschaft

Can ist an diesem Wochenende nach Liverpool zurückgekehrt und absolviert in Melwood, dem Trainingszentrum der Red individuelle Einheiten. Weil er mit der deutschen Nationalmannschaft beim Confed Cup in Russland im Einsatz war, weilte er länger als seine Teamkollegen im Urlaub und verpasste die Asien-Reise der Reds. Beim Abflug am Mittwoch nach München zum Audi Cup soll Can wieder mit an Bord sein.

"Wir werden am Dienstag, wenn alle Jungs wieder zurück sind noch zweimal trainieren. Dort wird Emre dann auch dabei sein", betonte Klopp abschließend. "Es wird gut, ihn wieder zu sehen. Er wird zu 100 Prozent dabei sein."