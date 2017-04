Deulofeu: Barca vor Rückholaktion

Freitag, 07.04.2017

Einem Bericht der Zeitung Mundo Deportivo zufolge steht die Rückholaktion im Sommer an. Vor allem die Leistungen des 23-jährigen Angreifers in der Serie A und die dazugewonnen Reife sollen Barcelona dazu veranlassen.

Deulofeu hat in zehn Spielen für die Mailänder ein Tor erzielt und drei Vorlagen gegeben. Zuletzt präsentierte sich der Spanier auch in der Nationalmannschaft beim 2:0-Sieg gegen Frankreich in sehr guter Verfassung und war an beiden spanischen Treffern beteiligt.

Bei den Katalanen brachte es das Eigengewächs bisher auf lediglich sechs Einsätze für die Profimannschaft.

Gerard Deulofeu im Steckbrief