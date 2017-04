"Manche dort haben gigantische Egos"

Mittwoch, 19.04.2017

Im Sommer zog es Alves ablösefrei nach Turin, Barcelona blieb ohne den etatmäßigen Rechtsverteidiger der letzten Jahre zurück. Das wird auch so bleiben, wenn es nach Alves geht: "Für eine Rückkehr müssten sich schon viele Dinge verändern."

Der Brasilianer äußerte sich zuletzt immer wieder kritisch über die Vereinsführung der Blaugrana. Das behielt er auch vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei: "Manche Personen haben dort einfach zu gigantische Egos."

Erlebe die Serie A Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Nun steht die Möglichkeit der Rache offen. Diese sieht Alves aber nicht unbedingt: "Nein, nein. So extrem will ich nicht sein. Ich wollte nur ausdrücken, was ich fühle. Ich will keine schlechten Gedanken oder schlechte Energie in mir."

Die Chancen auf ein Weiterkommen Turins nach dem 3:0 im Hinspiel betitelte er mit 60 Prozent.

Dani Alves im Steckbrief