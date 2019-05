PSG: Kylian Mbappe nach Roter Karte im Pokalfinale für drei Spiele gesperrt

Weltmeister Kylian Mbappe von Paris Saint-Germain ist vom französischen Verband (FFF) für drei Spiele gesperrt worden. Das teilte der FFF am Freitagmorgen mit. Grund für die Sperre ist Mbappes Rote Karte im verlorenen Pokalfinale gegen Stade Rennes am vergangenen Wochenende.

Mbappe hatte kurz vor dem Ende der Verlängerung mit einem rüden Tritt Rennes' Verteidiger Damien Da Silva gefoult und war für diese Aktion vorzeitig unter die Dusche geschickt worden. Seine Mannschaft verlor das Endspiel anschließend im Elfmeterschießen mit 5:6.

PSG, das den Titel in der Ligue 1 bereits sicher hat, muss nun in den kommenden drei Ligaspielen gegen Nice, Angers und Dijon auf seinen Top-Torjäger verzichten. Am letzten Spieltag gegen Reims am 25. Mai dürfte Mbappe wieder auflaufen.

Der 20-Jährige erzielte in dieser Saison 36 Pflichtspieltreffer in 41 Partien. In der Ligue 1 führt Mbappe mit 30 Toren die Torjägerliste souverän vor Lilles Shootingstar Nicolas Pepe (20 Treffer) an.