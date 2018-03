Transfergerücht: PSG-Star Edinson Cavani im Tausch für Gianluigi Donnarumma?

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Ligue 1 Live PSG -

Bahnt sich da ein Mega-Tauschgeschäft zwischen dem AC Milan und Paris Saint-Germain an? Wie Premium Sport berichtet, möchten die Rossoneri gerne Torjäger Edinson Cavani verpflichten. Im Gegenzug, so heißt es, könnte Gianluigi Donnarumma in die französische Hauptstadt wechseln.

Der 19-jährige Schlussmann kokettierte bereits vergangen Sommer mit einem Abschied aus Mailand, unterzeichnete dann aber doch noch einen neuen Vertrag. Berater Mino Raiola würde seinen Schützling dennoch gerne bei einem größeren Verein unterbringen.

PSG plant Kaderumstrukturierung

Um dem internationalen Top-Standard gerecht zu werden, ist PSG auf der Suche nach einem neuen Top-Keeper. Donnarumma würde dabei genau ins Profil passen, wobei die Franzosen auch die Gehaltsvorstellungen des jungen Italieners erfüllen könnten.

Cavani, der mit seinem Sturmpartner Neymar immer wieder aneinandergeraten war und den Klub im Rahmen einer Generalüberholung des PSG-Kaders neben einigen anderen Stars wohl verlassen darf, könnte als Tauschobjekt nach San Siro wechseln.