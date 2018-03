Presnel Kimpembe von PSG im Porträt: Der Lehrling löst seinen Meister ab

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Championship Live Middlesbrough -

Presnel Kimpembe ist einer der Youngster von Paris Saint-Germain, der eine hervorragende Entwicklung genommen hat. Der 22-jährige Innenverteidiger ist ein Eigengewächs der Pariser und auf dem besten Weg, seinen Lehrmeister Thiago Silva zu beerben. Auch in der französischen Nationalmannschaft winkt ihm eine tragende Rolle.

"Kimpembe ist die Zukunft von Frankreich", sagte der ehemalige Chelsea- und Arsenal-Verteidiger William Gallas über ihn. Über einen Spieler, der für Paris Saint-Germain gar David Luiz überflüssig machte. Über einen Spieler, für den der Verein, der Neuzugänge für horrende Ablösesummen verpflichtet, nicht einen Cent bezahlte. Über Presnel Kimpembe.

© getty

Presnel Kimpembe gehört einer bei Paris Saint-Germain offenbar in Mode kommenden Spezies an: Er ist ein Eigengewächs des Klubs. Bereits mit zehn Jahren trat er dem Verein bei.

Stringent durchlief der Innenverteidiger, der auch als Linksverteidiger spielen kann, die Jugendteams der Pariser. Profi-Debüt mit 19, fester Bestandteil des Profi-Kaders seit 2015. In der Schlussphase der Saison 2015/16 durfte er dank eines riesigen Vorsprungs auf die Konkurrenz mehrmals in der Ligue 1 ran - Kapitän Thiago Silva war verletzt.

In der darauffolgenden Spielzeit gelang dem Franzosen der Durchbruch - 19 Einsätze in der heimischen Meisterschaft. Mit seiner Athletik und Ruhe am Ball wusste er zu überzeugen, lieferte bessere Leistungen als David Luiz. Der teuerste Defensiv-Einkauf in der Geschichte PSGs wurde an Chelsea verkauft - und der Youngster durfte bleiben, gar sein Champions-League-Debüt bestreiten. Der Grund: Thiago Silva war verletzt.

"Das war das Spiel, in dem ich am wenigsten Druck verspürt habe", sagte Kimpembe der L'Equipe im Nachhinein über das Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Barcelona. Er nahm Lionel Messi aus dem Spiel, Barca blieb ohne Tor - ein vielversprechendes Debüt auf internationalem Parkett.

Leistungsdaten von Presnel Kimpembe

Saison Wettbewerb Einsätze 17/18 Champions League 3 17/18 Ligue 1 21 16/17 Champions League 1 16/17 Ligue 1 19 15/16 Ligue 1 6 14/15 Ligue 1 1

Presnel Kimpembe löst Thiago Silva ab

Presnel Kimpembe hat sich seitdem prächtig entwickelt, steht in der Liga regelmäßig auf dem Platz. Von Unai Emery wurde er in der Champions League, nachdem er in der Gruppenphase nur zwei Mal zum Einsatz kam, in die Startelf gegen Real Madrid beordert. Das erste Zeichen einer Wachablösung, denn: Thiago Silva war nicht verletzt.

Der Lehrmeister musste seinem Schützling den Vorzug gewähren, schmorrte auf der Bank. Gallas meinte: "Er hat viel von Thiago Silva und Marquinhos gelernt."

Nun scheint er Silva den Rang abgelaufen zu haben. Mit 33 Jahren ist der in die Jahre gekommen, Kimpembe ist größer und beweglicher, glänzt mit einer hervorragenden Spieleröffnung und ausgeprägtem Spielverständnis.

Seine Perspektive im Prinzenpark ist großartig. Er lernte von einem der besten Verteidiger der Welt, verdrängte David Luiz und da PSG aktuell nur drei Innenverteidiger im Kader stehen hat, führt kein Weg an ihm vorbei.

Kimpembe beklagt Anerkennung und wartet aufs Frankreich-Debüt

Der 22-Jährige hat sich einen Namen gemacht, auch wenn er die verdiente Anerkennung noch nicht bekommt. "Vielleicht ist das so, weil ich kein großer Star bin, der für 50 Millionen Euro gekauft wurde. Ich muss immer etwas beweisen", sagte er.

Die Verantwortlichen von PSG wussten seine Leistungen schon früh zu schätzen. Bereits im November 2016 verlängerten sie Kimpembes Arbeitspapier bis 2021 - samt 2350-prozentiger Gehaltserhöhung. Laut Express stieg sein Salär von 7.100 auf 174.000 Pfund monatlich. Damit ist er noch immer ein günstiger Mitarbeiter. Thiago Silva verdient angeblich rund 100.000 Pfund mehr.

Nahezu zeitgleich wurde Kimpembe erstmals für die französische Nationalmannschaft nominiert. Der Sohn eines kongolesischen Vaters entschied sich erst nach einem Auftritt in der U20-Mannschaft Kongos für Frankreich, muss aber noch auf sein Debüt warten.

William Gallas jedoch ist sich sicher: "In zwei Jahren wird er unumstrittener Stammspieler sein." Die Zukunft eben.