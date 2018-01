Ligue 1, 22. Spieltag: Marseille in Caen zu Gast, PSG zum Topspiel nach Lyon

NFL Sa 21.01. US-Kommentar gesucht? DAZN lässt dir die Wahl! Copa del Rey Leganes -

Real Madrid Primeira Liga Setubal -

Sporting Ligue 1 Caen -

Marseille Championship Derby County -

Bristol City Primera División Getafe -

Bilbao Primeira Liga FC Porto -

Tondela Primera División Espanyol -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Chelsea Championship Aston Villa -

Barnsley Primera División Atletico Madrid -

Girona Ligue 1 Nantes -

Bordeaux Premier League Man City -

Newcastle Primera División Villarreal -

Levante Championship Sheffield Wed -

Cardiff Ligue 1 Amiens -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Toulouse Ligue 1 Rennes -

Angers Ligue 1 Straßburg -

Dijon Ligue 1 Troyes -

Lille Premier League Arsenal -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Las Palmas -

Valencia Premier League West Ham -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Burnley -

Man United (DELAYED) Premier League Stoke -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Leicester -

Watford (DELAYED) Premier League Everton -

West Bromwich (DELAYED) A-League Melbourne City -

Adelaide Utd Primera División Alaves -

Leganes Serie A Atalanta -

Neapel Eredivisie Ajax -

Feyenoord Ligue 1 Nizza -

St. Etienne Serie A Bologna -

Benevento Serie A Lazio -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Crotone Serie A Sampdoria -

Florenz Serie A Udinese -

SPAL Serie A Sassuolo -

FC Turin Primera División Real Madrid -

La Coruna Eredivisie Heracles -

PSV Ligue 1 Monaco -

Metz Premier League Southampton -

Tottenham First Division A Genk -

Anderlecht Serie A Cagliari -

AC Mailand Primera División Real Sociedad -

Celta Vigo Primera División Real Betis -

FC Barcelona Serie A Inter Mailand -

AS Rom Ligue 1 Lyon -

PSG Serie A Juventus -

CFC Genua Premier League Swansea -

Liverpool Primera División Eibar -

Malaga Coupe de France Nantes -

Auxerre League Cup Bristol City -

Man City Premiership Partick Thistle -

Celtic Coupe de France Epinal -

Marseille Copa del Rey FC Sevilla -

Atletico Madrid Coupe de France PSG -

Guingamp Serie A Lazio -

Udinese Copa del Rey Alaves -

Valencia Serie A Sampdoria -

AS Rom League Cup Arsenal -

Chelsea Coupe de France Monaco -

Lyon Copa del Rey Real Madrid -

Leganes Indian Super League Kalkutta -

Chennai First Division A Brügge – Oostende Coupe de France Straßburg -

Lille Copa del Rey FC Barcelona -

Espanyol A-League Melbourne Victory -

FC Sydney Ligue 1 Dijon -

Rennes Primera División Bilbao -

Eibar Primera División La Coruna -

Levante Championship Bristol City -

QPR Primera División Valencia -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Montpellier Serie A Sassuolo -

Atalanta Primera División Malaga -

Girona Ligue 1 Angers -

Amiens Ligue 1 Guingamp -

Nantes Ligue 1 Metz -

Nizza Ligue 1 St. Etienne -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Troyes Primera División Villarreal -

Real Sociedad Serie A Chievo Verona -

Juventus Primera División Leganes -

Espanyol Eredivisie Utrecht -

Ajax Eredivisie Feyenoord -

Den Haag Ligue 1 Lille -

Strassburg Serie A Turin – Benevento Serie A Neapel – Bologna Serie A Crotone -

Cagliari Serie A Florenz -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

Udinese Premiership Ross County -

Rangers Primera División Atletico Madrid -

Las Palmas Ligue 1 Bordeaux – Lyon First Division A Lüttich – Anderlecht Primera División FC Sevilla -

Getafe Primera División FC Barcelona -

Alaves Serie A AS Rom -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Monaco Primera División Celta Vigo -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

Benfica Coppa Italia Atalanta -

Juventus Premier League Huddersfield -

Liverpool Coupe de la Ligue Rennes -

PSG Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) Coppa Italia AC Mailand – Lazio Premier League Tottenham -

Man United Coupe de la Ligue Monaco -

Montpellier Primeira Liga Sporting -

Guimaraes Premier League Man City -

West Brom (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed)

Am 22. Spieltag der Ligue 1 kommt es am Sonntag zum Topspiel zwischen Tabellenführer Paris St.-Germain und dem Zweitplatzierten Olympique Lyon. Bevor die PSG-Superstars aber gegen den Ball kicken, ist zunächst Olympique Marseille in Caen zu Gast. Hier gibt es alle Infos zum Livestream, Liveticker und der Tabelle.

Am Mittwoch fertigte PSG dank eines überragenden Neymars Dijon FCO mit 8:0 ab. Der Brasilianer erzielte bei dem Schützenfest vier Tore und legte zwei weitere auf.

Ganz so einfach dürfte es gegen Lyon nicht werden. Zwar ist Olympique elf Punkte zurück, doch will man auch nur irgendwie noch um die Meisterschaft mitreden, ist ein Sieg Pflicht. Entsprechend motiviert dürfte es zur Sache gehen.

Fakten zum 22. Spieltag der Ligue 1

Marseille zeigt sich auswärts aktuell in Topform. Von den letzten neun Gastspielen verlor die Mannschaft nur ein einziges - 0:2 gegen Lyon. Das Spiel ist zudem das einzige, welches von den letzten 16 Stück am Ende einen Nuller dastehen hatte.

Lyon gegen PSG - das war in letzter Zeit eine eindeutige Sache. Nur zwei Mal konnte Olympique in den letzten 15 Versuchen gegen den Hauptstadtklub siegen.

Das nennt man Dominanz: Paris St.-Germain hat von den letzten 43 Ligue-1-Partien 41 gewonnen. In dieser Saison netzten Neymar, Kylian Mbappe und Co. bereits 67 Mal.

Die Begegnungen des 22. Spieltags

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker Freitag, 19. Januar 20.45 Uhr SM Caen Olympique Marseille DAZN LIVETICKER Samstag, 20. Januar 17 Uhr FC Nantes Girondins Bordeaux DAZN LIVETICKER Samstag, 20. Januar 20 Uhr Stade Rennes SCO Angers DAZN LIVETICKER Samstag, 20. Januar 20 Uhr ES Troyes OSC Lille DAZN LIVETICKER Samstag, 20. Januar 20 Uhr Racing Straßburg FCO Dijon DAZN LIVETICKER Samstag, 20. Januar 20 Uhr HSC Montpellier FC Toulouse DAZN LIVETICKER Samstag, 20. Januar 20 Uhr Amiens SC EA Guingamp DAZN LIVETICKER Sonntag, 21. Januar 15 Uhr OGC Nizza AS St. Etienne DAZN LIVETICKER Sonntag, 21. Januar 17 Uhr AS Monaco FC Metz DAZN LIVETICKER Sonntag, 21. Januar 21 Uhr Olympique Lyon Paris St. Germain DAZN LIVETICKER

Die aktuelle Tabelle der Ligue 1

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Paris Saint-Germain 21 67:15 52 56 2. Olympique Lyon 21 49:21 28 45 3. Olympique Marseille 21 43:22 21 44 4. AS Monaco 21 48:21 27 43 5. FC Nantes 21 19:20 -1 34 6. OGC Nizza 21 27:31 -4 31 7. EA Guingamp 21 23:26 -3 29 8. HSC Montpellier 21 18:14 4 28 9. Stade Rennes 21 26:30 -4 28 10. SM Caen 21 14:22 -8 27 11. FCO Dijon 21 29:42 -13 25 12. Racing Straßburg 21 24:35 -11 24 13. Girondins Bordeaux 21 23:31 -8 23 14. AS St. Étienne 21 20:36 -16 23 15. SCO Angers 21 25:31 -6 22 16. Amiens SC 21 17:23 -6 22 17. OSC Lille 21 19:32 -13 22 18. ES Troyes 21 21:31 -10 21 19. FC Toulouse 21 19:30 -11 20 20. FC Metz 21 17:35 -18 15

Die Torjäger der Ligue 1