Paris St.-Germain empfängt den OSC Lille: Alle Infos zum Spiel, Livestream und Ticker

Am 17. Spieltag der Ligue 1 hat Paris Saint-Germain die Chance, seine Mini-Krise gegen Abstiegskandidat OSC Lille wegzuschießen (Samstag, 17 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER). Hier findet ihr alle Infos zum Spiel, den Mannschaften und der Übertragung der Partie im Livestream und -ticker.

Über vier Monate schwebte man in Paris auf Wolke sieben. Die Saison des Scheichklubs lief geradezu gespenstisch gut, die 400-Millionen-Euro-Stareinkäufe Neymar und Kylian Mbappe schossen national wie international alles in Grund und Boden, sogar zum Anwärter auf den Champions-League-Titel wurden die Pariser auserkoren.

Doch es kam der Dezember - und Paris befindet sich tatsächlich in einer Mini-Krise. Zwei Pleiten gab es aus den vergangenen zwei Spielen, die ersten überhaupt in einer Saison, in der bisher zwei Remis die schlechtesten Resultate waren. Einem 1:2 gegen Kellerkind Racing Straßbourg folgte ein 1:3 in der Champions League gegen die Bayern - und klar Worte von Klubbesitzer Nasser Al-Khelaifi.

"Wir haben nicht gespielt. Ich bin sehr enttäuscht vom Ergebnis, von der Qualität des Spiels, besonders in der ersten Halbzeit", schimpfte der Scheich aus Katar über den Auftritt seiner Mannen in Bayern. "Es war ein großes Spiel, wir haben gegen einen großen FC Bayern gespielt, eine große Mannschaft aus Europa, nicht gegen einen Kleinen. Auch wir haben große Spieler und waren nicht hergekommen, um 1:3 zu verlieren. Wir haben eine große Lektion erhalten."

Gegner OSC Lille, der im Sommer 65 Millionen für neue Spieler ausgegeben hat, ist derweil dabei, Schadensbegrenzung zu betreiben. Nach dem Sieg im Auftaktspiel dauerte es fast drei Monate (!), bis die Nordfranzosen wieder einen Ligadreier feiern durften. Immerhin gab es aus den letzten fünf Spielen vier Siege, unter anderem gegen die Spitzenteams aus Lyon und Saint-Etienne. Mehr als Platz 17 ergibt das aber noch nicht.

Wann und wo findet PSG gegen Lille statt?

Partie Paris Saint-Germain - OSC Lille Anpfiff Samstag, 9. Dezember um 17 Uhr Stadion Parc des Princes, Paris

Wo kann ich PSG gegen Lille im Livestream sehen?

Der Streamingdienst DAZN zeigt die Partie der Pariser gegen Lille live im Stream - wie jedes andere Spiel der Ligue 1 auch. Als "Netflix des Sports" bringt euch DAZN neben Spielen der Premier League, Serie A und Primera Division auch die Highlights des US-Sports aus der NBA, NFL und MLB auf den heimischen PC, Smart-TV oder Smartphone. Hier geht es zum kompletten DAZN-Programm.

Wo gibt es PSG gegen Lille im Liveticker?

Auf SPOX findet ihr Liveticker zu allen Partien der höchsten französischen Spielklasse. So auch zum Duell PSG gegen Lille.

PSG und Lille: Unterschiedliche Klubs, gleiche Problemzone

Die Ansprüche in Paris und Lille sind freilich arg unterschiedlich, doch eint beide Klubs eine Sache: Probleme auf der Trainerposition.

Bei Paris wird nach den zwei Pleiten in Folge heftig über Coach Unai Emery debattiert. Die L'Equipe und SFR Sport berichten beide, dass die Oberen von PSG im Coach nicht nur den Schuldigen für die Pleiten ausgemacht haben, sondern sich auch langsam die Bilder aus der vergangenen Saison zurück ins Gedächtnis drängen. Da war Emery nicht nur wegen der legendären 1:6-Pleite gegen Barcelona schon umstritten.

Mit Chelsea-Coach Antonio Conte und Neapel-Trainer Maurizio Sarri werden im Umfeld des Klubs auch angeblich schon zwei Namen diskutiert. Zumindest, dass Emery über den Sommer hinaus den Übungsleiter der Pariser gibt, gilt als äußerst fraglich.

Auf der anderen Seite gibt es seit einigen Wochen nicht einen Trainer - sondern vier. Dem Kollektiv aus Fernando Da Cruz, Joao Sacramento, Benoit Delaval und Franck Mantaux wurde vorübergehend die Mannschaft anvertraut, nachdem Marcelo Bielsa Ende November suspendiert wurde.

Dem Coach sollen dabei aber nicht die schlechten Resultate, sondern ein nicht autorisierter Besuch in Chile bei seinem ehemaligen Assistenten Luis Bonini zum Verhängnis geworden sein. Der 67-jährige leidet unter Magenkrebs und befindet sich in einem kritischen Zustand.

Schon zuvor soll es zudem Spannungen zwischen der Mannschaft und Bielsa gegeben haben. So soll der Argentinier bei seinem Amtsantritt im Sommer einen personellen Radikalschlag vorgenommen und mehrere etablierte Spieler und Publikumslieblinge ohne weitere Chance in die Reservemannschaft aussortiert haben.

Die letzten Ligapartien zwischen PSG und Lille