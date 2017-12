PSG gegen SM Caen: Alle Infos zum Spiel, Livestream und Liveticker

La Liga Sa 13:00 El Clasico auf DAZN:

Am 19. Spieltag der Ligue 1 empfängt Spitzenreiter Paris Saint-Germain den im Tabellen-Mittelfeld hängenden SM Caen. Während man sich in Paris mit neun Punkten Vorsprung auf die Zweitplatzierte AS Monaco bereits ein Polster aufbauen konnte, ist für Caen der Sprung bis auf Platz fünf immer noch möglich. SPOX liefert euch alle Infos zur Partie, dem Livestream und dem Liveticker.

Paris ist in Frankreich in dieser Saison die unangefochtene Nummer eins. Nach 18 Spieltagen musste das Team um Trainer Unai Emery erst eine Niederlage verkraften und hat sich bereits ein dickes Polster zu den Verfolgern aufgebaut. Zuletzt gab es in der Liga einen deutlichen 4:1 Erfolg über Rennes. Auffällig war mal wieder das Superstar-Trio Edinson Cavani, Kylian Mbappe und Neymar. Alle drei konnten einen Treffer erzielen.

Beim Kontrahenten aus Caen sieht dies zur Zeit anders aus. In den letzten vier Partien der Ligue 1 konnte Caen lediglich zwei Punkte holen. Zu dem kam die Niederlage im französischen Coupe de la Ligue im Achtelfinale gegen den AS Monaco. Außerdem muss man in der Tabelle auf die Verfolger achten: Lediglich sechs Punkte trennt das Team von Trainer Patrice Garande vom Relegationsplatz.

Wo und wann findet PSG gegen Caen statt?

Spiel Datum Anpfiff Ort Paris Saint-Gemain - SM Caen 20. Dezember '17 20.50 Uhr Parc de Princes (Paris)

Wo kann ich PSG gegen Caen live verfolgen?

Es gibt weder im Free- noch im Pay-TV eine Übertragung der Partie in Paris. Wer dennoch live dabei sein möchte, kann die Partie beim Streamingdienst DAZN verfolgen.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in D/AT/CH Keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist das "Netflix des Sports". Neben der Ligue 1, gibt es alle Partien aus der Premier League, Primera Division und Serie A im Livestream. Auch die Highlights der Bundesliga und 2. Liga gibt es bereits 40 Minuten nach Abpfiff zu sehen. Außerdem verfügt DAZN über ein großes Angebot an US-Sport. Ausgewählte Spiele der NBA, NHL, NFL und MLB können live im Stream verfolgt werden. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet das Angebot lediglich 9,99 Euro im Monat und ist jederzeit monatlich kündbar.

Gibt es einen Liveticker zur Partie PSG gegen Caen?

Aber klar! SPOX bietet euch, wie zu jeder Partie der Ligue 1, einen Liveticker zur Begegnung PSG gegen Caen. Zum Ticker geht es hier entlang.

Fakten zur Partie