Al-Khelaifi: Der Milliarden-Mann im Weltfußball

Nasser Al-Khelaifi ist einer der mächtigsten Männer im Weltfußball. Doch der Präsident von Paris Saint-Germain droht auf der Anklagebank zu landen.

Wo Nasser Al-Khelaifi in seinem feinen Maßanzug auftaucht, geht es um Macht und Geld. Der 43-jährige Katarer, seit 2011 Strippenzieher bei Frankreichs zur Weltmarke aufgestiegenem Hauptstadtklub Paris Saint-Germain, steht seit Jahren für das, was der sich abwendende Fan so verabscheut - das pure, emotionslose Geschäft mit dem Sport. Bald könnte Al-Khelaifi dafür auf der Anklagebank landen.

Die Eröffnung eines Strafverfahrens gegen den PSG-Präsidenten, den früheren FIFA-Generalsekretär Jerome Valcke und eine namentlich nicht genannte dritte Person aus dem "Bereich der Sportrechte" durch die Schweizer Bundesanwaltschaft wirft ein neues Licht auf Al-Khelaifis Aufstieg. Oder, je nachdem, wie es ausgeht, einen Schatten.

Mit dem französischen Spitzenklub, für den seit der Übernahme durch die milliardenschwere Investmentgruppe Qatar Sports Investments (QSI) kein Spieler der Welt zu teuer ist, haben die Ermittlungen nichts zu tun. Den Schweizern geht es um Al-Khelaifis Funktion als Generaldirektor von Katars Medienimperium beIN, dessen Tochter beIN-Sports einer der größten Player im undurchsichtigen Markt der Sportrechte ist.

Die teuersten Transfers aller Zeiten © getty 1/31 Die Posse ist beendet! Ousmane Dembeles Streik war "erfolgreich", sein Wechsel zu Barcelona wurde jüngst verkündet. Dadurch landet der Franzose bei den teuersten Spielern aller Zeiten in der Weltspitze! © getty 2/31 Platz 30: Kyle Walker. Der Verteidiger wechselte im Sommer 2017 für 51 Millionen Euro von Tottenham zu Manchester City © getty 3/31 Platz 29: Knapp 53 Millionen Euro für einen Torwart? Ja, ein Gianluigi Buffon hat seinen Preis. Juventus überwies 2001 diesen Betrag nach Parma © getty 4/31 Platz 28: Alexandre Lacazette löste mit 53 Millionen Euro Ablöse Mesut Özil als teuersten Neuzugang in der Arsenal-Geschichte ab © getty 5/31 Platz 27: Hernan Crespo ging im Sommer 2000 für 55 Millionen Euro vom AC Parma zu Lazio Rom. Bei seinen nächsten beiden Wechseln zu Inter bzw. Chelsea bewegte der Argentinier noch mal 60 Millionen © getty 6/31 Platz 26: John Stones war Pep Guardiolas absoluter Wunschspieler für City. Im Sommer 2016 flossen 55,60 Millionen Euro von Manchester nach Liverpool zum FC Everton © getty 7/31 Platz 25: Hulk. Nach vier Jahren in Russland ging der Brasilianer 2016 nach China. Shanghai SIPG überwies knapp 56 Millionen Euro nach Sankt Petersburg © getty 8/31 Platz 24: Benjamin Mendy wechselte im Sommer 2017 für gut 57 Millionen Euro von der AS Monaco zu Manchester City © getty 9/31 Platz 23: 2010 bezahlte der FC Chelsea gute 58 Millionen Euro für Fernando Torres an den FC Liverpool. Ob Carlo Ancelotti hier schon ahnte, dass der Spanier ein Flop sein würde? © getty 10/31 Platz 22: 60 Millionen Euro bezahlte Manchester United für Anthony Martial. Der Franzose wechselte 2015 von AS Monaco nach England © getty 11/31 Platz 21: Der Brasilianer Oscar verließ 2016 den FC Chelsea und schloss sich dem Hulk-Klub in Shanghai an. Kostenpunkt: 60 Millionen Euro © getty 12/31 Platz 20: Im Sommer 2000 beging Luis Figo eine "Todsünde": Er wechselte vom FC Barcelona zu Real Madrid. 60 Millionen überwiesen die Königlichen an den Erzfeind © getty 13/31 Platz 19: Gut 62 Millionen Euro bezahlte Manchester City im Sommer 2015 für Raheem Sterling an den FC Liverpool © getty 14/31 Platz 18: Weil Manchester United nichts mit ihm anfangen konnte, wechselte Angel Di Maria im Sommer 2015 nach nur einem Jahr England zu PSG. Ablöse: 63 Millionen Euro © getty 15/31 Platz 17: Verwegene Frisur, verwegene Ablösesumme - 2013 überwies PSG gute 64 Millionen Euro für Edinson Cavani an den SSC Neapel © getty 16/31 Platz 16: 2009 kam Kaka für 65 Millionen von Milan zu Real Madrid. Der Brasilianer war 2007 übrigens der letzte Weltfußballer, der nicht Ronaldo oder Messi hieß © getty 17/31 Platz 15: Zlatan Ibrahimovic ging 2009 für knapp 70 Millionen Euro von Inter zum FC Barcelona © getty 18/31 Platz 14: Lange, lange war Zinedine Zidane der teuerste Spieler der Welt. Real bezahlte gut 73 Millionen Euro an Juventus Turin im Sommer 2001 © getty 19/31 Platz 13: 2015 wurde der VfL Wolfsburg mit Euros zugeschüttet. Für 74 Millionen Euro wechselte Kevin De Bruyne von den Wölfen zu Manchester City © getty 20/31 Platz 12: Bei der WM in Brasilien verzückte James Rodriguez die Welt. Anschließend zückte Real das Portemonnaie und 75 Millionen Euro flossen von Madrid nach Monaco © getty 21/31 Platz 11: Da ist wieder Angel Di Maria. ManUnited holte ihn 2014 für 75 Millionen Euro aus Madrid. Wie schon erwähnt wurde es ein kurzes Gastspiel © getty 22/31 Platz 10: So richtig warm wurden Alvaro Morata und Real Madrid nie. Trotz einer starken Torquote in der Saison 2016/17 (26 Spiele, 15 Tore) kam er an Benzema nicht vorbei. Chelsea schlug zu im Sommer 2017 zu und holte ihn für rund 80 Millionen Euro © getty 23/31 Platz 9: Luis Suarez ballerte 2014 erst die Premier League in Trümmer und sorgte dann bei der WM für den nächsten Beißskandal. Barcelona erwarb das Gesamtkunstwerk "LS9" für knapp 82 Millionen Euro © getty 24/31 Platz 8: Nun ist der Deal fix! Romelu Lukaku wechselt für kolportierte 85 Millionen Euro vom FC Everton zu Manchester United © getty 25/31 Platz 7: Es bedarf fortgeschrittener BWL-Kenntnisse, um die Ablösesumme von Neymar zu berechnen, der 2013 vom FC Santos zu Barca ging. 88,2 Millionen sagt z.B. transfermarkt.de © getty 26/31 Platz 6: Für 90 Millionen Euro wechselte Gonzalo Higuain von Napoli zu Juventus Turin © getty 27/31 Platz 5: Die Erde bebte, als Cristiano Ronaldo 2009 von Manchester United zu Real Madrid transferiert wurde. 94 Millionen Euro war lange einsamer Rekord © getty 28/31 Platz 4: 2013 ging Gareth Bale von Tottenham Hotspur nach Madrid. Die Ablösesumme wurde mit 91 Millionen Euro angegeben. Inzwischen weiß man, dass Real wohl zehn Millionen mehr bezahlte © getty 29/31 Platz 3: Paul Pogba war ein knappes Jährchen der Rekormann. Manchester United bezahlte im Sommer 2016 105 Millionen Euro an Juventus Turin © getty 30/31 Platz 2: Ousmane Dembele wollte unbedingt zu Barca wechseln und streikte beim BVB. Der hielt derweil an seinen Forderungen fest und kassierte 105 Millionen Euro plus Boni für den Franzosen © getty 31/31 Platz 1: 222 Millionen Euro! Neymar wechselte am 3. August 2017 vom FC Barcelona zu PSG

Bestechungsvorwürfe gegen Al-Khelaifi

Al-Khelaifi soll Valcke, so der Vorwurf, bei der Vergabe einiger Medienrechte für die Weltmeisterschaften 2026 und 2030 bestochen haben. Die beiden kennen sich schon lange. Valcke hat eine bewegte Vergangenheit als "Rechtedealer" in und außerhalb der FIFA und verhandelte mehrere Verträge mit dem Vorgänger von beIN-Sports, Al-Jazeera-Sport - und deshalb auch mit Al-Khelaifi.

"Die beIN-Gruppe widerspricht allen Anschuldigungen der Bundesanwaltschaft, wird uneingeschränkt mit den Behörden zusammenarbeiten und ist hinsichtlich der künftigen Entwicklung dieser Untersuchung zuversichtlich", hieß es in einer knappen Stellungnahme. Am Freitag führte die italienische Polizei eine Razzia in einer Villa in Porto Cervo auf Sardinien durch.

Al-Khelaifi soll diese Valcke nach Angaben der Ermittler als "Mittel zur Bestechung" zur Verfügung gestellt haben. Tags zuvor wurden bereits die beIN-Büroräume im Pariser Vorort Boulogne-Billancourt durchsucht.

Auch die Ethikkommission der FIFA "eröffnete am Donnerstagabend eine Voruntersuchung gegen Nasser Al-Khelaifi", teilte ein Sprecher des Weltverbandes mit.

Al-Khelaifis Karriere begann im Tennis

Von Al-Khelaifi persönlich gibt es bislang keine Reaktion. Im Gegensatz zu Valcke ("Ich habe keinerlei Zahlungen von Nasser erhalten") scheint der 43-Jährige auch (noch) nicht verhört worden zu sein. Dennoch wird er angesichts der Schlagzeilen vor Wut kochen.

Wie so viele der "Macher" im Weltfußball achtet auch Al-Khelaifi penibel auf seine Außendarstellung. Als er vor Jahren vom Königshaus - mit dem heutigen Emir spielte Al-Khelaifi früher Tennis - entsandt worden war, den Fußball zu erobern, gab der bestens ausgebildete Geschäftsmann kaum Interviews. Über seine Familie ist wenig bekannt, außer, dass sie über sehr, sehr viel Geld verfügt.

Begonnen hat Al-Khelaifi seine Karriere nicht im Fußball, sondern auf dem Tennisplatz. Über den 995. Platz in der Weltrangliste hinaus hat er es aber nie geschafft. Das reichte in zehn Jahren für 16.201 US-Dollar (13.668 Euro) Preisgeld - ungefähr das, was Brasiliens Superstar Neymar, den PSG im Sommer für 222 Millionen Euro verpflichtet hat, für vier Stunden bekommt.