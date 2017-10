Neymar vor Rückkehr - Krisengipfel in Metz

Serie A Hellas Verona -

Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna Copa Libertadores Lanus -

River Plate Championship Preston -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Barcelona SC Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense A-League Melbourne City -

FC Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Primera División Real Betis -

Getafe CSL Guangzhou Evergrande -

Tianjin Quanjian Primera División Valencia -

Leganes Championship Bristol -

Cardiff Premier League Stoke -

Leicester Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Premier League Huddersfield -

West Brom (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Premier League Tottenham -

Crystal Palace Championship Middlesbrough -

Sunderland Ligue 1 Nizza -

Dijon Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Ligue 1 Metz -

Lille Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Serie A Corinthians -

Palmeiras Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 Saint-Étienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien A-League Melbourne Victory -

Brisbane Friendlies Russland -

Argentinien J2 League YokohamaFC -

Okayama WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien

Am 12. Spieltag der Ligue 1 darf Neymar nach abgesessener Sperre wieder ran. Mit Paris Saint-Germain muss der Brasilianer bei Angers antreten. Verfolger AS Monaco hat Guingamp zu Gast und in Metz kommt es zum Kellerduell zwischen dem Letzten und dem Vorletzten Lille. Hier gibt es alle Infos zu den Begegnungen, der Tabelle, den Livestreams und den Livetickern.

Das wichtigste zum Spieltag in Kürze

Paris Saint-Germain kann in der Partie gegen Angers wieder auf Neymar bauen. Der Brasilianer hat seine Sperre nach seinem Platzverweis gegen Marseille abgesessen.

Für Marcelo Bielsa wird die Luft dünn. Lilles Trainer muss ist praktisch auf einen Sieg beim Tabellenletzten FC Metz angewiesen, um seinen Job zu behalten.

12. Spieltag: Begegnungen, Livestreams, Liveticker

Datum/Uhrzeit Begegnung Livestream Liveticker Fr., 03.11. 20.45 Uhr Stade Rennes - Girondins Bordeaux DAZN SPOX Sa., 04.11. 17 Uhr SCO Angers - Paris Saint-Germain DAZN SPOX Sa., 04.11. 20 Uhr AS Monaco - EA Guingamp DAZN SPOX Sa., 04.11. 20 Uhr HSC Montpellier - SC Amiens DAZN SPOX Sa., 04.11. 20 Uhr FC Nantes - FC Toulouse DAZN SPOX Sa., 04.11. 20 Uhr ES Troyes - Racing Straßburg DAZN SPOX So., 05.11. 15 Uhr OGC Nizza - FCO Dijon DAZN SPOX So., 05.11. 15 Uhr Olympique Marseille - SM Caen DAZN SPOX So., 05.11. 17 Uhr FC Metz - OSC Lille DAZN SPOX So., 05.11. 21 Uhr AS Saint-Etienne - Olympique Lyon DAZN SPOX

Die Tabelle der Ligue 1 vor dem 12. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Paris Saint-Germain 11 34:8 26 29 2. AS Monaco 11 28:12 16 25 3. Olympique Lyon 11 27:15 12 22 4. Olympique Marseille 11 21:17 4 21 5. FC Nantes 11 9:8 1 20 6. AS St. Étienne 11 13:10 3 18 7. SM Caen 11 8:8 0 18 8. Girondins Bordeaux 11 16:17 -1 16 9. HSC Montpellier 11 8:7 1 15 10. FC Toulouse 11 11:15 -4 15 11. EA Guingamp 11 13:15 -3 14 12. SCO Angers 11 16:14 2 13 13. Stade Rennes 11 13:15 -2 12 14. FCO Dijon 11 14:20 -6 12 15. ES Troyes 11 9:15 -6 12 16. OGC Nizza 11 13:19 -6 10 17. Amiens SC 11 6:13 -7 10 18. Racing Straßburg 11 13:20 -7 10 19. OSC Lille 11 7:15 -9 9 20. FC Metz 11 5:21 -16 3

Die Torjägerliste vor dem 12. Spieltag