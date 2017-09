Wo kann ich Montpellier - PSG live sehen?

Bundesliga Fr 23:00 Bayern-Wolfsburg: Die Highlights vom Freitag Scottish Premiership Sa 13:00 Rangers-Celtic: Das Old Firm in Glasgow steht an! Ligue 1 Live Nizza -

Paris Saint-Germain ist aktuell in der Ligue 1 nicht zu stoppen. Das neuformierte magische Offensiv-Dreieck "MNC" schickt sich an, die französische Liga auseinander zu schießen. Doch am 7. Spieltag gegen den HSC Montpellier wird zumindest Neymar nicht dabei sein. SPOX beantwortet euch alle Fragen zum Spiel, gibt euch die wichtigsten Infos und verrät euch, wo ihr das Match im Livestream verfolgen könnt.

Rein sportlich betrachtet könnte es aktuell bei Paris Saint-Germain kaum besser laufen. Die neue Offensive um Neymar, Kylian Mbappe und Edinson Cavani sorgt in aller Regelmäßigkeit für Torspektakel und auch die Punkte-Ausbeute in der Liga ist mit 18 Zählern aus 6 Spielen perfekt.

Dennoch sind sich in der Stadt der Liebe längst nicht mehr alle so gut gesonnen wie noch zu Beginn der Saison. Der Streit zwischen Neymar und Edinson Cavani bestimmte in der Woche nach dem wenig glanzvollen Sieg durch zwei Eigentore über Olympique Lyon die Schlagzeilen. Die Angelegenheit soll dem Vernehmen nach durch ein Machtwort von Trainer Unai Emery geklärt sein.

Beim Spiel gegen den HSC Montpellier werden sich die beiden Streithähne jedenfalls nicht in die Quere kommen, denn Neymar sowie auch Angel di Maria fehlen PSG gegen den HSC. Montpellier hat sich mit einem Sieg gegen Troyes etwas von der Abstiegszone entfernt, dürfte allerdings gegen PSG nur mit sehr viel Glück etwas Zählbares mitnehmen.

Spiel HSC Montpellier - Paris Saint-Germain Datum Samstag, 23. September 2017 Uhrzeit 17.00 Uhr

Wo finde ich einen Livestream zu Montpellier - PSG?

In Deutschland gibt es keine TV-Übertragungen von dem Spiel zwischen PSG und Montpellier, allerdings bietet der Streaming-Dienst DAZN einen Livestream zum Spiel an.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Multisport-Streaming-Dienst, der tausende Sport Events in HD Qualität live überträgt. Dazu gehören unter anderem die internationalen Top-Ligen wie die Ligue 1, Primera Division, Premier League sowie die Serie A. Für eine Anmeldung klickt einfach hier. Das komplette DAZN-Programm könnt ihr hier aufrufen.

Wo kann ich Montpellier - PSG im Liveticker verfolgen?

Falls ihr keinen Zugang zu DAZN habt, könnt ihr das Spiel zwischen Montpellier und PSG hier auf SPOX im Liveticker verfolgen.

Der Kader vom HSC Montpellier

Position Spieler HSC Montpellier Torhüter Benjamin Lecomte, Laurent Pionnier Abwehrspieler Ruben Aguilar, Hilton, Pedro Mendes, Nordi Mukele, Daniel Congre, Jerome Roussillon, Lukas Pokorny Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri, Junior Sambia, Facundo Piriz, Paul Lasne, Stephane Sessegnon Stürmer Casimir Ninga, Issac Mbenza, Jonathan Ikone, Keagan Dolly, Souleymane Camara

Trainer Michel Der Zakarian kann aus der vollen Tiefe seines Kaders schöpfen und dennoch benötigt der HSC Montpellier am Samstag eine kräftige Portion Glück gegen das Star-Ensemble der Pariser. Zakarian selbst holte als Trainer in der Ligue 1 bis dato keinen Zähler gegen PSG.

Die Stärke des HSC liegt besonders in der Defensiv-Arbeit. In sechs Spielen kassierte Montpellier lediglich fünf Gegentreffer und mit Pedro Mendes war am vergangenen Spieltag ein Innenverteidiger der Matchwinner gegen Troyes.

Der Kader von PSG

Position Spieler Paris Saint-Germain Torhüter Areola, Trapp, Descamps Abwehrspieler Dani Alves, Yuri, Kimpembe, Meunier, Marquinhos, Thiago Solva, Kurzawa Mittelfeldspieler Ben Arfa, Lo Celso, Nkunku, Rabiot, Varratti, Callegari, Draxler, Motta, Pastore, Lucas Moura Stürmer Cavani, Mbappe

PSG-Trainer Unai Emery muss zum ersten Mal in dieser Spielzeit auf Neymar verzichten. Auch Angel Di Maria fällt mit einer Oberschenkelverletzung weiter aus. Somit dürfte sich erneut eine Chance für Julian Draxler in der Start-Elf der Pariser ergeben. Dieser hatte die Konkurrenzsituation bei PSG zuletzt mit der im DFB-Team verglichen.

Damit ist zumindest für das Spiel gegen Montpellier klar, wer bei einem Elfmeterpfiff zu Gunsten von Paris an den Punkt darf.

Montpellier - PSG: Die letzten Infos

Vieles spricht vor der Begegnung am Samstag nicht für den HSC Montpellier. Möglicherweise können die Hausherren aber aus der Stärke der eigenen Defensive und dem Fehlen von Neymar Kapital schlagen. PSG wirkte zumindest im Spiel gegen Olympique Lyon nicht unschlagbar.

Bereits in der vergangenen Saison ärgerte der HSC die Pariser und demontierte PSG vor heimischer Kulisse mit 3:0. Vier der sechs vergangenen Begegnungen entschied Paris allerdings für sich.