United ermauert Remis im Derby

Sein Mundwerk ist so berüchtigt wie sein Fuß: Hier gibt's die besten Sprüche von Ibrahimovic. Als sein Jugendtrainer mehr Disziplin forderte: "Denkst du, du bist meine Mutter?"

Es geht nach Manchester. Dort ist Cantona König. Klare Sache für Ibrahimovic: "Er sollte wissen, dass ich in Manchester nicht König werden will, ich werde Gott in Manchester!"

