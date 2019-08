Aubameyang über Angriffstrio des FC Liverpool: "Warum machen wir das nicht?"

Pierre-Emerick Aubameyang ist der Meinung, dass er gemeinsam mit Nicolas Pepe und Alexandre Lacazette ein ähnlich gutes Sturm-Trio bilden kann wie die Angriffsreihe des FC Liverpool. Das erklärte der Gabuner in einem Interview mit Sky Sports.

"Wie wir in der vergangenen Saison gesehen haben, spielt Liverpool mit drei Stürmern und sie spielen sehr gut. Warum machen wir das nicht? Ich denke, wir können es schaffen", so Aubameyang. Dabei traut der Ex-Dortmunder sich und seinen Teamkollegen ähnliche Leistungen zu wie Sadio Mane, Roberto Firmino und Mohamed Salah.

Aubameyang über Salah, Mane und Firmino

"Ich sehe viele Gemeinsamkeiten", sagte Aubameyang: "Pepe und ich sind schnelle Spieler wie Mane und Salah, während Lacazette ein Spieler ist, der den Ball halten kann und wirklich gut mit seinen Füßen ist wie Firmino. Wir können also sagen, dass wir nah genug dran sind."

Am Samstag kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden Trios in der Premier League (18.30 Uhr im LIVETICKER). "Es wird ein hartes Spiel gegen sie. Salah, Firmino und Mane sind großartige Spieler. Sie versuchen immer, nach vorne zu gehen, Tore zu schießen und sich gegenseitig Tore vorzulegen. Sie sind eines der besten Trios der Welt", schwärmte Aubameyang.

Aubameyang vom FC Arsenal: "Möchte mehr Tore erzielen"

Um seine Idee von einem Dreiersturm zu verwirklichen, würde der Ex-Dortmunder freiwillig auf seine favorisierte Position im Sturmzentrum verzichten. "Wenn ich gefragt werde, ist es kein Problem, außen zu spielen. Ich habe in meiner Karriere oft rechts oder links gespielt, deshalb bin ich daran gewöhnt", so der 30-Jährige.

Auch wenn er auf dem Flügel spielen sollte, bleibt Aubameyangs Saisonziel das gleiche: "Mein Ziel in diesem Jahr ist es, mehr Tore als in der vergangenen Saison zu erzielen." Damit setzt sich der Angreifer eine hohe Messlatte. In der abgelaufenen Spielzeit teilte sich Aubameyang den Goldenen Schuh für den besten Torschützen mit Liverpool Salah.