Chelsea-Transfers 2019/2020: Pulisic und Co. - diese Neuzugänge haben die Blues schon fix

Beim FC Chelsea steht ein großer Umbruch für die kommende Spielzeit an. Eine Transfersperre erschwert den Blues das Unterfangen aber enorm. SPOX gibt einen Überblick über alle fixen Transfers der Blues.

Zwar belegte der FC Chelsea in der Endabrechung den dritten Tabellenplatz der Premier League, zu den besserplatzierten Vereinen aus Manchester und Liverpool fehlten aber über 20 Punkte. Deshalb soll bei den Blues für die nächste Saison aufgerüstet werden, um wieder ein Wörtchen um den Titel mitreden zu können.

FC Chelsea: Transfersperre für zwei Perioden

Ein großes Problem ist aber die Transfersperre, die den Blues auferlegt worden ist. Diese kam zustande, weil die FIFA dem Londoner Klub Regelverstöße bei der Verpflichtung von Minderjährigen in 29 Fällen vorgeworfen hat.

Der Klub darf nach der Entscheidung des Verbandes für die nächsten beiden Transferperioden keine Spieler mehr kaufen. Eine Entscheidung, auf die die Blues empört reagiert haben und dementsprechend Berufung eingelegt haben. Diese wurde von der FIFA aber am 8. Mai zurückgewiesen.

Chelsea will sich damit nicht zufrieden geben und ist dementsprechend auch noch in Revision gegangen. Dafür hat sich der Klub an den internationalen Sportgerichtshof CAS gewendet.

Durch den Vorgang will sich der Londoner Klub Zeit verschaffen. Eine Transfersperre tritt nämlich erst dann in Kraft, wenn eine finale gerichtliche Entscheidung getroffen wurde. Im Jahr 2014 nutzte der FC Barcelona diese Methode, um sich die Dienste von Luis Suarez und Marc-Andre ter Stegen zu sichern. Komplett handlungsunfähig ist der Spitzenklub derzeit also noch nicht.

Chelsea-Transfers 2019/20: Diese Neuzugänge stehen fest

Schon im vergangenen Winter verpflichtete der FC Chelsea Christian Pulisic vom BVB, lieh ihn aber umgehend wieder an die Borussia aus.

Spieler Position Abgebender Verein Ablöse Christian Pulisic Rechtsaußen Borussia Dortmund Leih-Ende Eduardo Torwart Vitesse Arnheim Leih-Ende Tiemoue Bakayoko Def. Mittelfeld AC Mailand Leih-Ende Charly Musonda Jr. Off. Mittelfeld Vitesse Arnheim Leih-Ende Lucas Piazon Rechtsaußen Chievo Verona Leih-Ende Danilo Pantic Off. Mittelfeld Partrizian Leih-Ende Mario Pasalic Zentr. Mittelfeld Atalanta Bergamo Leih-Ende Kenneth Omeruo Innenverteidiger CD Leganes Leih-Ende Abdul Raman Baba Linksverteidiger Stade Reims Leih-Ende Nathan Linksaußen Atletico Mineiro Leih-Ende Ola Aina Rechtsverteidiger FC Turin Leih-Ende Summe: 0 Euro

Chelsea-Transfers 2019/20: Diese Abgänge stehen fest

Top-Abgang der Blues ist natürlich Eden Harard, der die Londoner für 100 Mio. Euro nach Madrid verlässt.

Spieler Position Aufnehmender Verein Ablöse Eden Hazard Linksaußen Real Madrid 100 Mio. Euro Gonzalo Higuain Mittelstürmer Juventus Turin Leih-Ende Mateo Kovacic Zentr. Mittelfeld Real Madrid Leih-Ende Rob Green Torwart Karriereende - Todd Kane Rechtsverteidiger Vereinslos - Eduardo Torwart Vereinslos - Gary Cahill Innenverteidiger Vereinslos - Summe: 100 Mio. Euro

Chelsea-Neuzugang Christian Pulisic

Alter: 20 Jahre

Vertrag bis: 2024

Position: Rechtsaußen

Schon im Januar einigten sich der FC Chelsea und Borussia Dortmund auf einen sofortigen Wechsel des US-Nationalspielers zu den Blues. Allerdings wurde der 20-Jährige noch bis zum Saisonende an den BVB ausgeliehen, weshalb er erst ab diesem Sommer die Londoner verstärkt. 64 Millionen Euro überweist Chelsea für die Dienste Pulisics an die Schwarz-Gelben.

Christian Pulisics Leistungsdaten der Saison 2018/19:

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Bundesliga 20 4 4 Champions League 7 1 - DFB-Pokal 3 2 2 Insgesamt 30 7 6

Chelsea-Abgang Eden Hazard

Alter: 28 Jahre

Vertrag dort bis: 2024

Position: Linksaußen

Es ist eine der heißesten Personalien des Transfer-Sommers. Nach sieben Jahren bei den Blues kehrt Eden Hazard dem FC Chelsea den Rücken und wechselt für 100 Mio. Euro zu Real Madrid. Bei den Königlichen erhält der Belgier einen Vertrag bis 2024. Seine Qualität aufzufangen und zu kompensieren wird für die Londoner eine der Hauptaufgaben des Sommers sein.

Eden Hazards Leistungsdaten der Saison 2018/19:

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Premier League 37 16 15 Europa League 8 2 2 EFL Cup 5 3 - FA Cup 2 - - Insgesamt 52 21 17

Chelsea-Transfer: Werden Kovacic und Higuain fest verpflichtet?

Gonzalo Higuain

Alter: 31 Jahre

Vertrag dort bis: 2021

Position: Mittelstürmer

Für eine Leihgebühr von neun Millionen Euro kam der Argentinier im Winter von Juventus Turin und sollte die Offensivprobleme der Londoner beheben. Wirklich überzeugen konnte Gonzalo Higuain in diesem halben Jahr jedoch nicht, weshalb seine Zukunft bisher noch ungewiss ist. Er selbst würde wohl gerne bleiben, dass Chelsea aber eine feste Verpflichtung ins Auge fasst, scheint unwahrscheinlich. Stand jetzt kehrt Higuain wieder nach Italien zurück.

Gonzalo Higuains Leistungsdaten der Saison 2018/19:

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Serie A 15 6 1 Premier League 14 5 - Europa League 6 2 2 FA Cup 2 - - Supercoppa Italiana 1 - - Coppa Italia 1 - - EFL Cup 1 - - Insgesamt 40 13 3

Mateo Kovacic

Alter: 25 Jahre

Vertrag dort bis: 2021

Position: Zentrales Mittelfeld

Im Gegensatz zu Higuain spielte sich Mateo Kovacic schnell in die erste Elf der Blues und ist seitdem nicht mehr wegzudenken. Chelsea möchte den Mittelfeldspieler dementsprechend gerne verpflichten, Real Madrid fordert aber eine Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro.

Mateo Kovacics Leistungsdaten der Saison 2018/19: