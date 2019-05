FC Liverpool: Seit wann trainiert Jürgen Klopp die Reds? Erfolge, Titel, Auszeichnungen

Jürgen Klopp steht mit dem FC Liverpool zum zweiten Mal in Folge im Champions-League-Finale. Ein Novum für die Reds seit Bestehen der Königsklasse. Hier erfahrt ihr, wann der 51-jährige Kulttrainer bei Liverpool das Ruder übernommen hat und welche Erfolge er mit den Reds schon feiern konnte.

FC Liverpool: Seit wann trainiert Jürgen Klopp die Reds?

Jürgen Klopp steht offiziell seit dem 8. Oktober 2015 in Liverpool unter Vertrag, nachdem sein Vorgänger Brendan Rodgers nach acht Ligaspielen nur auf dem zehnten Tabellenplatz stand und entlassen wurde.

Klopp übernahm und erreichte mit der Mannschaft im Anschluss das Finale der Europa League. Auf dem Weg dorthin traf er in einem dramatischen Viertelfinale auf seine alte Liebe Borussia Dortmund. Liverpool gelang an der Anfield Road ein Last-Minute-Comeback und warf den BVB aus dem Wettbewerb.

Im Finale unterlag Klopp mit seinem Team jedoch dem Seriensieger Sevilla und beendete die Saison schlussendlich auf Rang acht. Dadurch verpassten die Reds die Qualifikation für das internationale Geschäft.

FC Liverpool 2016/17: Jürgen Klopps starkes zweites Jahr

Im Sommer stellte Klopp den Kader radikal um, ließ insgesamt 16 Spieler ziehen und bediente sich bei Neuzugängen auch in der Bundesliga. So wurden Loris Karius und Joel Matip als wichtige Stützen in der Defensive verpflichtet, mit Sadio Mane und Georginio Wijnaldum verstärkten die Reds auch die Offensive.

Die zweite Saison unter Klopp verlief in der Konsequenz auch deutlich erfolgreicher: Der FC Liverpool landete am Ende der Spielzeit 2016/17 auf Tabellenplatz vier und qualifizierte sich somit direkt für die Champions League. Mané entwickelte sich direkt zum Torjäger und erzielte gemeinsam mit Philippe Coutinho die meisten Treffer für den FC Liverpool.

Die Tabellenspitze der Premier League in der Saison 2016/17

Platz Verein Sp. S U N Tore +/- Pkt. 1 FC Chelsea 38 30 3 5 85:33 52 93 2 Tottenham 38 26 8 4 86:26 60 86 3 Manchester City 38 23 9 6 80:39 41 78 4 FC Liverpool 38 22 10 6 78:42 36 76 5 FC Arsenal 38 23 6 9 77:44 33 75 6 Manchester Utd. 38 18 15 5 54:29 25 69 7 FC Everton 38 17 10 11 62:44 18 61

2017/18: Jürgen Klopp und der Fluch des ewigen Zweiten

Im Sommer 2017 investierten die Reds nochmals knapp 150 Millionen Euro in neue Spieler und brachten den Kader für die anstehende Champions-League-Saison auf ein neues Level: Mit Mohamed Salah im Sommer und Virgil van Dijk im Winter verpflichtete Klopp zwei Spieler, die im Laufe der Saison zu unverzichtbaren Stützen der Mannschaft reiften und schlussendlich auch einen Großteil zum Erfolg beitrugen.

Die Ausgaben wurden fast alleine durch den Coutinho-Transfer wieder gedeckt, der etwa 100 Millionen Euro bei seinem aufsehenerregendem Wechsel zum FC Barcelona in die Kassen spülten.

Die Saison in der Königsklasse war für Klopp und die Reds ein voller Erfolg: Mit nur einer Niederlage in zwölf Spielen spielte sich Liverpool souverän durch die Königsklasse. Besonders die beiden Viertelfinalspiele gegen Pep Guardiola und Manchester City waren Meilensteine auf dem Weg ins Finale.

Dort wurde gegen Real Madrid jedoch Torhüter Loris Karius zum tragischen Mann, als er Klopp durch zwei schwere Patzern den ersten großen internationalen Titel kostete. Der Liverpool-Trainer bekam nach der Pleite endgültig den Spitznamen "der ewige Zweite". Für Klopp war es die sechste Endspielniederlage bei der siebten Finalteilnahme auf nationaler und europäischer Ebene.

Jürgen Klopps Pokalfinalteilnahmen seit 2012

Jahr Wettbewerb Finalgegner Ergebnis 2012 DFB-Pokal FC Bayern München 5:2 2013 Champions League FC Bayern München 1:2 2014 DFB-Pokal FC Bayern München 0:2 n.V. 2015 DFB-Pokal VfL Wolfsburg 1:3 2016 Ligapokal Manchester City 2:4 n.E. 2016 Europa League FC Sevilla 1:3 2018 Champions League Real Madrid 1:3

2018/19: Krönt sich Vize-Klopp zum Liverpool-König?

Die darauffolgende Saison 2018/19 war die beste Premier-League-Spielzeit in der Vereinsgeschichte, Jürgen Klopp musste mit dem FC Liverpool nur einmal in 38 Spielen den Platz als Verlierer verlassen. Trotzdem reichte es tragischerweise erneut um Haaresbreite nicht für den Titel, weil Manchester City eine ebenso brillante Saison spielte und am Ende einen Punkt vor den Reds lag.

In der Champions League sorgte der FC Liverpool im Anfield-Stadion für mehrere legendäre Spiele. Nachdem sich die Reds erst im letzten Spiel durch einen 1:0-Sieg gegen Neapel ins Achtelfinale zitterten, wurde der FC Barcelona im Halbfinal-Rückspiel nach einer 0:3-Pleite im Hinspiel sensationell mit 4:0 geschlagen.

Die zweite Chance auf den Henkelpott kam somit wesentlich schneller als gedacht und der "ewige Zweite" Klopp könnte nur ein Jahr nach der endgültigen Implementierung seines unrühmlichen Beinamens derkenige sein, der als letzter lacht.

Jürgen Klopp: Seine Statistiken beim FC Liverpool

Jürgen Klopp stand bis heute 207 Mal als Trainer des FC Liverpool an der Seitenlinie, konnte dabei 118 Siege einfahren und kassierte lediglich 37 Niederlagen.

Das ergibt einen Punkteschnitt von 1,96 Punkten pro Spiel. Das sind im Schnitt sogar noch 0,06 Punkte mehr, die Klopp beim BVB holte und die ihm unter anderem zwei Meisterschaften beschert hatten.

Sein Vertrag läuft in Liverpool noch bis 2022. Die Saison 2018/19 im nächsten Jahr zu toppen, wird beinahe unmöglich. Zunächst geht es am 1. Juni im Champions-League-Finale gegen Tottenham aber darum, den Titel in der Königsklasse zu holen.

