Manchester City: Restprogramm, Spielplan und kommende Gegner von ManCity

Manchester City war lange Zeit auf Kurs des Quadruple - dem Gewinn von allen vier möglichen Titeln in einer Saison. In der Champions League sind die Citizens jedoch mittlerweile raus und auch in der Liga liefern sich die Skyblues ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem FC Liverpool. Hier bekommt ihr einen Überblick über das Restprogramm von der Guardiola-Truppe.

Trotz des Ausscheidens im Champions-League-Viertelfinale gegen Tottenham Hotspur ist Pep Guardiola nach wie vor von seinem Team überzeugt. Er sehe jeden Tag, was seine Mannschaft in den letzten zwei Saisons leistete und nach wie vor leistet.

Guardiola sei vor allen Dingen auf die Leistungs-Beständigkeit seiner Mannschaft stolz: "Es tut mir Leid, aber ich liebe mein Team." Ob seine Mannschaft ihm im Gegenzug zu seiner Liebe auch noch den ein oder anderen Titel beschert, ist jedoch noch offen. Sowohl in der Premier League als auch im FA Cup kann City eine bis hierhin herausragende Saison krönen - oder aber fast alles verspielen.

Manchester City: Meisterschaft, Titel und andere Wettbewerbe

Durch den herausragenden Titel-Run in der vergangenen Saison hat Manchester City die Messlatte der eigenen Leistungsfähigkeit hoch angelegt. In der aktuellen Spielzeit bestätigen die Citizens jedoch den Eindruck, dass sie mittlerweile eine echte Macht sind und nehmen Kurs auf eine ähnlich erfolgreiche Spielzeit.

In der Premier League hat City jedoch anders als im Vorjahr mit dem FC Liverpool einen echten Herausforderer und kämpft auf Augenhöhe um den Premier-League-Titel. In der Rückrunde haben die Skyblues mit bislang 42 Punkten die höchste Punkte-Ausbeute alle Premier-League-Teams erzielt und im Kampf um die Meisterschaft alles in der eigenen Hand. Einen Ausrutscher darf sich die Guardiola-Truppe allerdings nicht leisten.

Nachdem die Citizens bereits Anfang des Jahre den League Cup gegen Chelsea gewonnen haben, winkt dem Team von Pep Guardiola auch der zweite Pokalsieg der Saison. Anfang April setzten sich die Skyblues im FA-Cup-Halbfinale gegen Brighton & Hove Albion durch und stehen nun gegen den FC Watford im Endspiel. Lediglich ein weiter Vorstoß in der UEFA Champions League blieb ManCity einmal mehr verwehrt.

Manchester City FC - Restprogramm und Spielplan in dieser Saison

Das Saison-Restprogramm von Manchester City beinhaltet noch insgesamt fünf Pflichtspiele. Darunter vier Premier-League-Begegnungen und das Endspiel im FA Cup. In der Summe spielen die Citizens noch dreimal auswärts, einmal auf neutralem Boden und einmal vor heimischen Zuschauern im Etihad Stadium.

Zum entscheidenden Vorteil im Kampf um die Meisterschaft könnte für die Citizens ironischerweise das Ausscheiden in der Champions League sein. Während die Citizens keine zusätzliche Belastungen durch Halbfinalspiele in der Königsklasse haben, hat der FC Liverpool zwei schwere Spiele gegen den FC Barcelona vor der Brust.

Der gesamte Spielplan von Manchester City bis zum Saison-Ende (2018/19):

Datum Wettbewerb Heim Gast Austragungsort 24.04.19 Premier League Manchester United Manchester City Old Trafford, Manchester 28.04.19 Premier League FC Burnley Manchester City Turf Moor, Burnley 06.05.19 Premier League Manchester City Leicester City Etihad Stadium, Manchester 12.05.19 Premier League Brighton & Hove Albion Manchester City American Express Community Stadium, Falmer 18.05.19 FA Cup (Finale) Manchester City FC Watford Wembley, London

FA Cup: Manchester City im Endspiel

Das FA-Cup-Finale am 18. Mai könnte idealerweise nur noch die Zugabe für eine ohnehin gelungene City-Saison 2018/19 sein. Nachdem sich die Mannschaft von Pep Guardiola in Runde vier sowie im Viertel- und Halbfinale jeweils gegen Erstligisten durchsetzen konnte, steht den Citizens mit FC Watford ein weiterer Erstligist gegenüber.

Manchester City im FA Cup - Der Weg ins Finale nach Wembley (London):

Datum Runde Heim Auswärts Ergebnis 06.01.19 3. Runde Manchester City Rotherham 7:0 26.01.19 4. Runde Manchester City FC Burnley 5:0 16.02.19 Achtelfinale Newport County Manchester City 1:4 16.03.19 Viertelfinale Swansea City Manchester City 2:3 06.04.19 Halbfinale Manchester City Brighton & Hove Albion 1:0

Manchester City: Kommende Gegner für Skyblues

Schon am kommenden Mittwoch müssen die Skyblues auswärts im Old Trafford gegen den Stadtrivalen Manchester United ran. Die Red Devils sind namentlich wohl der größte Stolperstein auf dem Weg zur Titelverteidigung. Die kommenden Gegner für Manchester City im Überblick:

Manchester United

FC Burnley

Leicester City

Brighton & Hove Albion

FC Watford

Premier League: Tabelle mit Manchester City

Aktuelle Tabelle der Premier League mit Manchester City: