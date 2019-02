Wechsel bei Liverpool - Diese Transfers tätigte der FC Liverpool im Winter

Seit dem 31. Januar um 18 Uhr ist das Transferfenster in der Premier League geschlossen. Der FC Liverpool nahm lediglich kleine Veränderungen am Kader vor. SPOX gibt euch einen Überblick.

Der Tabellenfüher der Premier League ging bereits gut gerüstet in die aktuelle Saison, die wichtigsten Baustellen innerhalb des Kaders schloss Coach Jürgen Klopp bereits im vergangenen Winter und im Sommer.

Spielertransfers bei Liverpool - Was machten die Reds im Winter?

Mit Virgil van Dijk konnten die Reds das fehlende Puzzleteil in der Innenverteidigung bekommen. Mit Alisson Becker konnten die Reds zudem ihr Torwartproblem lösen. Welche Veränderungen wurden also am Kader vorgenommen? Rechtsverteidiger Nathaniel Clyne verließ die Reds auf Leihbasis Richtung AFC Bournemouth bis zum Saisonende. Eine Kaufoption enthält das Leihgeschäft nicht. Durch den komentenhaften Aufstieg von Trent Alexander-Arnold musste sich Clyne mit lediglich fünf Einsätzen in der aktuellen Saison zufrieden geben.

Auch Dominic Solanke verließ die Reds im Winter. Der englische Mittelstürmer wechselte ebenfalls zum AFC Bournemouth, anders als Clyne zog es den 21-Jährigen für eine Ablösesumme von 21,2 Millionen Euro fest zu den Cherries. In dieser Spielzeit machte Solanke keine einzige Spielminute unter Jürgen Klopp. Das von Eddie Howe trainierte Team bietet Solanke deutlich mehr Spielzeit und Solanke wird mithilfe wichtiger Spielminuten versuchen, seiner Karriere neuen Schwung zu verschaffen.

Am Deadline Day verließ zudem Lazar Markovic den Klub und schloss sich dem FC Fulham an.

Zugänge gab es im Winter lediglich zwei. Abwehrspieler Connor Randall und der hochtalentierte Ben Woodburn kehrten nach dem Ende ihrer Leihen zurück nach Anfield.

Liverpool in der Winter-Transferphase: Alle Spielerwechsel

Zugänge:

Connor Randall (Sheffield United, Leihende)

Ben Woodburn (AFC Rochdale, Leihende)

Abgänge:

Dominic Solanke (AFC Bournemouth, 21,2 Millionen Euro)

Nathaniel Clyne (AFC Bournemouth, Leihe)

Lazar Markovic (FC Fulham)

