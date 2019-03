Premier League: Tottenham Hotspur gegen FC Arsenal heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag trifft Tottenham Hotspur in der Premier League auf den FC Arsenal. Was ihr über diese Partie wissen müsst und wo ihr das Spiel live im TV und Livestreamverfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Am 29. Spieltag der Premier League kommt es im Wembley Stadium zu einem wahren Spitzenspiel. Tottenham Hotspur empfängt den FC Arsenal zum berühmten North London Derby. Das Duell verspricht einen bitteren Kampf zwischen zwei ewigen Rivalen, die zudem in der Tabelle aktuell auf Platz drei und Platz vier liegen. Vor einigen Wochen waren die Spurs noch außer Schlagdistanz für die Gunners, doch mit einem Sieg könnte Arsenal bis auf einen Punkt an den großen Rivalen rankommen. Tottenham verlor unter der Woche mit 0:2 gegen Chelsea, Arsenal triumphierte mit 5:1 gegen Bournemouth.

Tottenham Hotspur gegen FC Arsenal: Wo und wann findet die Partie statt?

Das Duell der beiden Erzrivalen findet am heutigen Samstag im Wembley Stadium statt. Anpfiff der Partie ist um 13.30 Uhr.

Tottenham Hotspur - FC Arsenal heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen überträgt der Streamingdienst DAZN Das Spiel live und in voller Länge. Die Vorberichte zum Duell der beiden Mannschaften beginnen bereits um 13.15 Uhr mit folgendem Personal:

Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Benny Lauth

Benny Lauth Moderator: Daniel Lerche

Ein Abonnement von DAZN kostet lediglich 9,99 Euro im Monat. Der Streamingdienst hat unter anderem die Champions League, Europa League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 im Angebot. Dazu bietet DAZN zahlreiche andere Sportarten wie American Football, Basketball, Tennis und noch viel mehr an.

Wenn ihr keine Möglichkeit haben solltet das Spiel vor dem Bildschirm zu verfolgen, bietet SPOX auch einen ausführlichen Liveticker zum Spiel an.

© getty

North London Derby: Die große Rivalität

Die Rivalität der beiden Mannschaften reicht zwar schon sehr lange zurück, bei der ersten Begegnung der beiden Klubs im Jahr 1887 gab es diese noch nicht. Erst als der FC Arsenal 1913 in den Norden Londons zog, entstand das Derby. Der Höhepunkt der Rivalität liegt mit Sicherheit in der Saison 2003/04. Der FC Arsenal vollbrachte das Kunststück, eine komplette Spielzeit ungeschlagen zu bleiben und setzte sich die Krone für den Titelgewinn ausgerechnet im Stadion der Spurs auf, der White Hart Lane.

© getty

Tottenham Hotspur gegen FC Arsenal: Drei Fakten zum Duell

Arsenal gewann das Hinspiel gegen die Spurs mit 4:2 und könnte zum vierten Mal beide Spiele einer Premier-League-Saison gegen Tottenham gewinnen (zuvor gelang dies 2004/05, 2007/08 und 2013/14)

Tottenham verlor seine letzten beiden Spiele in der Premier League. Drei Liga-Niederlagen in Folge gab es für die Spurs zuletzt im November 2012, damals kassierte man die dritte Pleite ausgerechnet gegen den FC Arsenal.

Nur eins der letzten 16 Ligaduelle zwischen Arsenal und Tottenham ging an den jeweiligen Gast. Arsenal siegte im März 2014 mit 1:0 an der White Hart Lane. Die letzten vier Duelle gewann alle die Heimmannschaft.

Tottenham Hotspur vs. FC Arsenal: Die letzten Duelle

Hier ein Überblick über die letzten Duelle zwischen Tottenham und Arsenal.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis League Cup 19.12.2018 FC Arsenal Tottenham Hotspur 0:2 Premier League 02.12.2018 FC Arsenal Tottenham Hotspur 4:2 Premier League 10.02.2018 Tottenham Hotspur FC Arsenal 1:0 Premier League 18.11.2017 FC Arsenal Tottenham Hotspur 2:0 Premier League 30.04.2017 Tottenham Hotspur FC Arsenal 2:0 Premier League 06.11.2016 FC Arsenal Tottenham Hotspur 1:1 Premier League 05.03.2016 Tottenham Hotspur FC Arsenal 2:2 Premier League 08.11.2015 FC Arsenal Tottenham Hotspur 1:1

Tottenham Hotspur: Die nächsten Gegner

Ab jetzt zählt im Rennen um die internationalen Plätze jedes Duell. Hier deshalb die nächsten Gegner von Tottenham Hotspur.

Wettbewerb Datum Gegner Ort Premier League 02.03.2019 FC Arsenal H Champions League 05.03.2019 Borussia Dortmund A Premier League 09.03.2919 FC Southhampton A

FC Arsenal: Die nächsten Gegner

Der FC Arsenal muss unter anderem im Kampf um die Champions-League-Plätze gegen Manchester United ran.

Wettbewerb Datum Gegner Ort Premier League 02.03.2019 Tottenham Hotspur A Europa League 05.03.2019 Borussia Dortmund A Premier League 10.03.2019 Manchester United H

Die Tabelle der Premier League vor dem 29. Spieltag

Nicht nur der Kampf um die Meisterschaft ist unglaublich spannend, auch der Kampf um die Plätze drei bis sechs bietet Spannung pur.