Manchester City gegen FC Chelsea: Premier League heute live im TV, Liveticker und Livetstream

Am 26. Spieltag der Premier League empfängt am heutigen Sonntag Manchester City den FC Chelsea. Alles was ihr rund um das Top-Spiel wissen müsst und wo ihr es im Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Nach dem Sieg des FC Liverpool gegen den AFC Bournemouth muss Manchester City punkten, um an den Reds dran bleiben zu können. Die Form spricht dabei klar für die Männer von Pep Guardiola, die - abgesehen vom Ausrutscher gegen Newcastle - seit Ende Dezember sechs ihrer sieben Ligaspiele gewonnen haben. Mit einem Sieg gegen die Blues kann City den FC Liverpool sogar erstmals seit dem 15. Spieltag von der Tabellenspitze verdrängen.

Für besagtes Chelsea lief es zuletzt nicht ganz so rosig. Zwei deutliche Pleiten gegen Arsenal und Bournemouth haben die Londoner aus den Champions-League-Plätzen rutschen lassen - sogar der Rivale United ist mittlerweile vorbeigezogen. Ob das Team von Maurizio Sarri gegen ein stark aufspielendes City am Ende auswärts etwas mitnehmen kann, ist daher fraglich.

Manchester City vs. FC Chelsea: Wo und wann wird die Partie ausgetragen?

Die heutige Begegnung zwischen Manchester City und dem FC Chelsea wird im 55.000 Zuschauer fassenden Ethiad Stadium in Manchester stattfinden. Der Anstoß ist auf 17 Uhr terminiert.

ManCity gegen Chelsea heute live im TV, Livestream und Liveticker

DAZN zeigt das Spiel live und in voller Länge.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein kostenpflichtiger Sport-Streamingdienst, welcher nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats lediglich 9,99 Euro monatlich kostet und dabei an jedem Monatsende kündbar ist. Neben weiterem Spitzenfußball, wie der Champions League, der Europa League oder weiteren europäischen Top-Ligen, kommen auch Fans des US-Sports (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis, Hockeys oder der UFC voll und ganz auf ihre Kosten.

Darüber hinaus wird es auch ein SPOX-Liveticker geben, mit dem ihr kein Highlight verpassen werdet.

Manchester City - FC Chelsea: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Otamendi, Laporte - Fernandinho - Bernardo Silva, David Silva, Mahrez, Sterling - Aguero

: Ederson - Walker, Stones, Otamendi, Laporte - Fernandinho - Bernardo Silva, David Silva, Mahrez, Sterling - Aguero FC Chelsea: Arrizabalaga - Azpilicueta, Rüdiger, Luiz, Alonso - Jorginho, Kante, Barkley - Willian, Higuain, Hazard

City gegen Chelsea: Die letzten Duelle

Wettbewerb Datum Heimmsnnschaft Gastmannschaft Ergebnis Premier League 08.12.2018 FC Chelsea Manchester City 2:0 Premier League 04.03.2018 Manchester City FC Chelsea 1:0 Premier League 30.09.2017 FC Chelsea Manchester City 0:1 Premier League 05.04.2017 FC Chelsea Manchester City 2:1 Premier League 03.12.2016 Manchester City FC Chelsea 1:3

Premier League: Die aktuelle Tabelle