City gegen Chelsea: Das Finale im League Cup heute im Livestream

Am heutigen Sonntag stehen sich Manchester City und der FC Chelsea im Finale des League Cups gegenüber. Alles was ihr über die Partie wissen müsst und wo ihr das Duell heute live verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Die aktuelle Situation der beiden Teams könnte nicht unterschiedlicher sein: Während sich Manchester City seit mehreren Wochen in bestechender Form befindet, steckt der FC Chelsea in einer handfesten Krise. Die Blues holten im neuen Jahr nur sieben von 18 möglichen Punkten, rutschten aus den Champions-League-Rängen und kassierten gegen den AFC Bournemouth (0:4) und Manchester City (0:6) zuletzt herbe Klatschen. Lediglich in der Europa League zog das Team von Trainer Maurizio Sarri, der heftig in der Kritik steht, gegen Malmö souverän ins Achtelfinale ein.

City hingegen gewann 13 der letzten 14 Pflichtspiele. Unter der Woche ebnete sich das Team von Pep Guardiola mit einem 3:2-Erfolg auf Schalke den Weg ins Achtelfinale.

FC Chelsea - Manchester City: Wo und wann findet das Spiel statt?

Das Finale zwischen Manchester City und dem FC Chelsea wird um 17.30 Uhr angepffifen. Gespielt wird im Londoner Wembley Stadium, welches 90.000 Zuschauern Platz bietet.

Chelsea gegen City heute im Livestream

Das Finale des League Cups wird nicht im Free-TV übertragen. Der Streamingdienst DAZN überträgt die Partie zwischen dem FC Chelsea und Manchester City live und exklusiv. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 17.15 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Ralph Gunesch

DAZN könnt ihr kostenlos für einen Monat testen und kostet anschließend nur 9,99 Euro pro Monat. Neben dem Ligapokal seht ihr außerdem Spitzenfußball aus der Premier League, Primera Division, Ligue 1, Seria A, der Champions League, sowie zahlreiche andere Sportarten.

League Cup: Das Finale im Liveticker

Falls ihr kein Abonnement bei DAZN habt, könnt ihr das Spiel im ausführlichen Liveticker von SPOX verfolgen.

Manchester City vs. FC Chelsea: Die voraussichtlichen Aufstellungen

City: Ederson - Walker, Stones, Otamendi, Laporte - De Bruyne, Fernandinho, D. Silva - Sterling, Agüero, Sane

Ederson - Walker, Stones, Otamendi, Laporte - De Bruyne, Fernandinho, D. Silva - Sterling, Agüero, Sane Chelsea: Kepa - Azpilicueta, Rüdiger, David Luiz, Marcos Alonso - Kanté, Jorginho, Barkley - Willian, Higuain, Hazard

FC Chelsea: Der Weg ins Finale

Runde Datum Gegner Ergebnis 3. Runde 26.09.2018 FC Liverpool 2:1 Achtelfinale 31.10.2018 Derby Country 3:2 Viertelfinale 19.12.2018 FC Bournemouth 1:0 Halbfinale, Hinspiel 08.01.2019 Tottenham Hotspur 0:1 Halbfinale, Rückspiel 24.01.2019 Tottenham Hotspur 4:2 (2:1) n. E. Finale 24.02.2019 Manchester City -

Manchester City: Der Weg ins Finale

Runde Datum Gegner Ergebnis 3. Runde 25.09.2018 Oxford United 3:0 Achtelfinale 01.11.2018 FC Fulham 2:0 Viertelfinale 18.12.2018 Leicester City 3:1 (1:1) n. E. Halbfinale, Hinspiel 09.01.2019 Burton Albion 9:0 Halbfinale, Rückspiel 23.01.2019 Burton Albion 1:0 Finale 24.02.2019 FC Chelsea -

