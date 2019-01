FC Liverpool: Spielplan und nächste Gegner von Liverpool

Am heutigen 3. Januar kommt es in der Premier League zum Spitzenspiel zwischen dem FC Liverpool und Manchester City. Das Team von Jürgen Klopp hat nach dem 5:1-Sieg gegen Arsenal direkt den nächsten Brocken vor der Brust. Aktuell haben die Reds sieben Punkte Vorsprung auf die Citizens. SPOX gibt euch eine Übersicht zu den nächsten Begegnungen von Liverpool.

Das Hinspiel zwischen Liverpool und dem Team von Pep Guardiola endete an der legendären Anfield Road torlos. Doch die Voraussetzungen sind am heutigen Donnerstag ganz andere: Manchester City darf das Spiel im Hinblick auf die Meisterschaft nicht verlieren.

Im Falle eines Sieges hätten die Reds bereits zehn Punkte Vorsprung auf den amtierenden englischen Meister, deren Trainer Pep Guardiola jüngst mutmaße, dass Liverpool "aktuell vielleicht die beste Mannschaft der Welt" sei.

Manchester City gegen FC Liverpool heute live auf DAZN

Verfolgen könnt ihr das Topspiel der Premier League zwischen Manchester City und dem FC Liverpool auf DAZN. Der Streamingdienst zeigt neben der Premier League zum Beispiel Tennis, US-Sport und die spanische La Liga.

Anpfiff ist um 21 Uhr im Etihad Stadium in Manchester.

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Marco Hagemann

Experte: Ralph Gunesch

FC Liverpool: Die nächsten Gegner, Spielplan

Nach dem Spitzenspiel gegen Manchester City muss der FC Liverpool in der dritten Runde des FA Cups gegen Wolverhampton ran. In der Premier League bekommt es das Team von Jürgen Klopp dann in naher Zukunft mit machbareren Gegner zu tun.

Datum Wettbewerb Gegner Ort 03.01.2019 Premier League Manchester City A 07.01.2019 FA Cup, 3. Runde Wolverhampton A 12.01.2019 Premier League Brighton A 19.01.2019 Premier League Crystal Palace H 30.01.2010 Premier League Leicester H

FC Liverpool in der Champions League gegen FC Bayern

Am 19. Februar kommt das nächste Schlüsselspiel der Saison auf den FC Liverpool zu. Im Achtelfinale der hampions League treffen die Reds auf den FC Bayern München.

Da Liverpool in der Gruppe "nur" Zweiter wurde, müssen Mohamed Salah und Co. im Rückspiel am 13. Februar in die Allianz Arena. Zusätzlich fehlt dem FC Liverpool im Hinspiel der gesperrte Abwehrchef Virgil van Dijk.