Liverpool: Jürgen Klopp überrascht von Alberto Morenos Unmutsbekundungen

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat überrascht auf die Unmutsbekundungen seines Linksverteidigers Alberto Moreno reagiert.

"Ich kann dazu noch nichts sagen", erklärte Klopp auf der Pressekonferenz am Freitag. "Meine Tür ist immer für jeden offen, um mit mir zu reden. Alberto ist nicht glücklich mit seinen Einsatzzeiten? In den Trainingseinheiten zeigt er das nie. Er ist ein fantastischer Profi."

Moreno übte Kritik an Klopp

Moreno, der hinter Andrew Robertson nur die Nummer zwei auf der linken Defensivseite der Reds ist, hatte sich in einem Interview mit dem spanischen Radiosender Onda Cero zu seiner Situation geäußert. "Ich mochte die Art und Weise nicht, wie Klopp mit mir umging. Aber ich verstehe, dass er nicht wechseln kann, wenn das Team gewinnt", so der 26-jährige Spanier.

In der Premier League kam Moreno in dieser Saison erst zu zwei Einsätzen für den Tabellenführer. In der Champions League durfte er bislang lediglich acht Minuten gegen Roter Stern Belgrad ran.