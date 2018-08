Premier League, 3. Spieltag: FC Liverpool - Brighton im TV und Livestream

Am dritten Spieltag der Premier League empfängt der FC Liverpool Brighton & Hove Albion. Hier gibt es alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zum Liveticker dieser Partie.

In der vergangenen Saison spielte Brighton & Hove als Aufsteiger ordentlich mit und landete auf einem gesicherten Mittelfeld-Platz. Eine zentrale Rolle nahm dabei der Ex-Ingolstädter Pascal Groß ein, der an mehr als 40 Prozent aller geschossenen Tore beteiligt war.

FC Liverpool gegen Brighton & Hove Albion: Wann und wo findet die Partie statt?

Austragungsort der Partie wird das Anfield sein, die Heimspielstätte des FC Liverpools. Bis zu 54.074 Zuschauer können am Samstag, den 25. August, im traditionsreichen Stadion dabei sein, wenn um 16 Uhr deutscher Zeit das Spiel angepfiffen wird.

© getty

FC Liverpool - Brighton & Hove Albion: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Im Free-TV wird das Spiel zwischen Liverpool und Brighton nicht zu sehen sein. Die Rechte der Premier League liegen in dieser Saison exklusiv bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt die wichtigsten Begegnungen der höchsten englischen Spielklasse, so also auch das Spiel am Samstag.

Neben der Premier League hat das "Netflix des Sports" auch alle Spiele aus der Serie A, der Ligue 1 und der Primera Division. Neukunden können dabei den kostenlosen Probemonat testen. Anschließend kostet DAZN 9,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar.

Auch wenn ihr nicht die Möglichkeit habt das Spiel zu schauen, könnt ihr mit unserem Liveticker trotzdem auf dem Laufenden bleiben.

FC Liverpool vs. Brighton: Die Ausgangslage vor dem Spiel

Der FC Liverpool ist optimal in die Saison gestartet. Nach dem deutlichen 4:0-Sieg zum Auftakt gegen West Ham gewannen die Reds auch am zweiten Spieltag gegen Crystal Palace. James Milner und Sadio Mane erzielten die Tore beim 2:0-Erfolg.

Auch bei Brighton ist das Selbstvertrauen groß. Zwar verloren die Seagulls am ersten Spieltag mit 0:2 bei Watford, zeigten dafür aber eine Woche später eine starke Reaktion, als Manchester United mit 3:2 geschlagen wurde.

FC Liverpool: Der Spielplan