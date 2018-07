Mesut Özil dankt Arsenal-Fans nach toller Unterstützung

Club Friendlies Arminia Bielefeld -

Mesut Özil hat sich in den sozialen Medien bei den Fans des FC Arsenal für die große Unterstützung bedankt. Der ehemalige deutsche Nationalspieler kam beim International Champions Cup gegen Atletico Madrid zwar nicht zum Einsatz, wurde aber dennoch von den Anhängern gefeiert.

"Danke an die Gunners in Singapur, die mir heute Abend so viel Liebe geschenkt haben", twitterte Özil nach dem Spiel gegen Europa-League-Sieger Atletico Madrid (2:4 n.E.) im Rahmen des ICC.

Özil stand wegen Trainingsrückstands allerdings noch nicht im Kader der Engländer. Nach dem Spiel nahm sich der Ex-Schalker dann noch viel Zeit für die Fans und schrieb fleißig Autogramme.

Özil war am vergangenen Sonntag aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. In seiner dreiteiligen Erklärung erhob er dabei unter anderem Rassismusvorwürfe gegen den DFB und dessen Präsidenten Reinhard Grindel. Der Verband und Grindel, der am Donnerstag eine lange Erklärung verfasste, stritten diese Vorwürfe aber vehement ab.