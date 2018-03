Ex-Schalker-Stürmer Chinedu Obasi unterschreibt bei Bolton Wanderers

Premier League Crystal Palace -

Man United Premier League Man United -

Liverpool Premier League Chelsea -

Crystal Palace Premier League Huddersfield -

Swansea (DELAYED) Premier League Everton -

Brighton (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Burnley (DELAYED) Premier League Newcastle -

Southampton Premier League Arsenal -

Watford Premier League Bournemouth -

Tottenham Premier League Stoke -

Man City

Chinedu Obasi zieht es nach England. Der langjährige Bundesliga-Stürmer unterschreibt bis Saisonende bei den Bolton Wanderers in der Championship.

Die Bolton Wanderers haben sich die Dienste von Angreifer Chinedu Obasi gesichert. Wie der Championship-Klub bei Twitterbekanntgab, unterschrieb der zuletzt vereinslose Nigerianer einen Vertrag bis Saisonende.

Zwischen 2007 und 2015 ging Obasi in der Bundesliga für 1899 Hoffenheim (102 Spiele, 27 Treffer) und den FC Schalke 04 (51 Einsätze, fünf Treffer) auf Torejagd. Zuletzt stand der 31-Jährige bei AIK Solna in Schweden und Shenzhen FC in China unter Vertrag, ehe er ab Januar 2018 auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber war.