FA-Cup: Drittligist Rochdale erzwingt Wiederholungsspiel gegen Tottenham

Premier League Leicester -

Stoke Premier League Liverpool -

West Ham Premier League Watford -

Everton Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) Premier League Man United -

Chelsea League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) Premier League Crystal Palace -

Tottenham Premier League Arsenal -

Man City

Champions-League-Achtelfinalist Tottenham Hotspur ist im FA-Cup erneut einer totalen Blamage nur knapp entkommen.

Der siebenmalige englische Fußball-Pokalsieger kam im Achtelfinale beim Drittliga-Schlusslicht AFC Rochdale nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus und empfängt den Underdog nun im Wembleystadion zum Rückspiel. Der Termin ist noch offen.

Ian Henderson (45.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht. Der Brasilianer Lucas (60.) und Torjäger Harry Kane per Foulelfmeter (89.) drehten anschließend das Spiel, ehe Steve Davies (90.) kurz vor Schluss für die Sensation sorgte.

Vizemeister Tottenham hatte bereits in der vierten Pokalrunde gegen den Viertligisten Newport County nachsitzen müssen. Nach einem 1:1 in Newport gewann der haushohe Favorit in London 2:0. Erst am vergangenen Mittwoch hatte Tottenham im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse ein beachtliches 2:2 bei Juventus Turin erzielt.