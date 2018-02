Ajax Amsterdams Justin Kluivert dementiert Gerüchte um Wechsel zu Manchester United

Premier League Live Watford -

Mit Justin Kluivert hat Ajax Amsterdam ein sehr begehrtes Talent in den eigenen Reihen. Der 18-Jährige, der zuletzt mit Manchester United in Verbindung gebracht wurde, will vorerst allerdings keinen allzu großen Sprung wagen.

"Die Chance, dass ich wechsele, ist gering", so Kluivert gegenüber Voetball Inside, als er auf das vermeintliche Interesse der Red Devils angesprochen wurde.

"Gerüchte gibt es immer, aber Manchester United kam nie auf mich zu und ich denke nicht, dass es ein logischer nächster Schritt wäre", relativierte der Offensivspieler, der sich auch vorstellen kann, einige weitere Jahre für Ajax zu spielen.