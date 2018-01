FC Liverpool: Neuzugang Virgil van Dijk über seine Rekordablöse: "Ein Kompliment"

Premier League Tottenham -

Verteidiger Virgil van Dijk ist vor seinem Premier-League-Debüt für den FC Liverpool nicht etwa eingeschüchtert wegen der hohen Erwartungen, die an ihn gerichtet werden. Der Niederländer war vor wenigen Wochen für 80 Millionen Euro Ablöse vom FC Southampton zu den Reds gewechselt und ist damit der teuerste Abwehrspieler aller Zeiten.

"Das macht mich nicht nervös", stellte van Dijk im Gespräch mit Sky Sports klar: "Das ist eher ein Kompliment für mich und die harte Arbeit, die ich bisher geleistet habe. Deswegen war Liverpool bereit, so viel Geld zu zahlen. Ich kann daran nichts ändern."

Van Dijk: "Liverpools Gesamtpaket ist überragend"

An dem 26-jährigen Ex-Celtic-Star hatte auch Meister FC Chelsea Interesse gezeigt. Zu seinen Beweggründen, sich für Liverpool zu entscheiden, meinte van Dijk: "Die Größe dieses Klubs, die Fans, die Spieler und der Trainer - das Gesamtpaket ist hier überragend."

Im FA Cup lief van Dijk bereits für Liverpool auf und beim Erfolg in der dritten Runde über den ungeliebten Nachbarn FC Everton köpfte er in der Schlussphase das entscheidende Tor zum 2:1. Ein Einstand nach Maß also, der nach Möglichkeit auch in der Liga am Sonntag gegen Spitzenreiter Manchester City (17 Uhr im LIVETICKER) gelingen soll.

Der Niederländer ist jedenfalls heiß auf seine erste Premier-League-Partie im Liverpool-Dress an der Anfield Road: "Man spürt, dass die Atmosphäre bei jedem Heimspiel fantastisch ist. Ich bin einfach sehr glücklich, dass ich für diesen Verein spiele."