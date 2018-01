Transfergerücht: Manchester City kurz vor Verpflichtung von Riyad Mahrez

Premier League Huddersfield -

Liverpool Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Man United Premier League Man City -

West Bromwich (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed) Premier League Burnley -

Man City Premier League Arsenal -

Everton Premier League Man United – Huddersfield (Delayed) Premier League West Bromwich -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth – Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester – Swansea (Delayed) Premier League Crystal Palace -

Newcastle Premier League Liverpool -

Tottenham Premier League Watford -

Chelsea Premier League Tottenham – Arsenal Premier League Man City – Leicester Premier League Huddersfield -

Bournemouth Premier League Newcastle -

Man Utd Premier League Southampton -

Liverpool Premier League Chelsea -

West Brom

Riyad Mahrez steht übereinstimmenden englischen Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel zu Manchester City. Der Algerier soll offenbar für rund 68 Millionen Euro von Leicester City losgeeist werden.

Am Deadline Day soll der Wechsel den Berichten zufolge über die Bühne gehen, noch sollen die Foxes der Offerte aus Manchester aber nicht zugestimmt haben. Am Dienstag soll Mahrez bei seinem Verein eine formale Transfer-Anfrage eingereicht haben, also die Bitte um Wechselerlaubnis.

Wie zunächst die englische Boulevard-Zeitung Sun berichtete, soll der 26-Jährige als Reaktion auf die Verletzung von Leroy Sane geholt werden. Der deutsche Nationalspieler fällt nach der im FA Cup erlittenen Bänderverletzung rund sechs Wochen aus.

Mahrez war nach dem Abgang von Philippe Coutinho zunächst mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht worden. In der laufenden Saison kommt er auf acht Tore und acht Vorlagen.