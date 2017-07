Pep über Foden: "Mir fehlen die Worte"

International Champions Cup Sa 11:35 FC Bayern München -

AC Mailand Premier League Asia Trophy Sa 12:00 West Bromwich -

Crystal Palace CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Premier League Asia Trophy Sa 14:30 Leicester -

Liverpool Premier League Sa 16:30 St. Petersburg -

Kasan Club Friendlies Sa 17:00 SC Freiburg -

Feyenoord Premier League Sa 18:30 Schachtjor Donezk -

Dynamo Kiew Super Liga Sa 19:00 Partizan -

Macva Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem Serie A Sa 21:00 Vitoria -

Chapecoense International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Shenhua -

Beijing Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg Super Liga So 19:00 Roter Stern -

Radnicki Serie A So 21:00 Fluminense -

Corinthians International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United Serie A Mo 00:00 Atletico Mineiro -

Vasco Da Gama International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

FC Bayern München Club Friendlies Di 19:00 Hannover 96 -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham International Champions Cup So 02:05 Real Madrid -

Barcelona CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG First Division A So 14:30 Mechelen -

Lüttich Emirates Cup So 15:00 Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo International Champions Cup So 22:05 AS Rom -

Juventus Club Friendlies So 22:30 Bayer Leverkusen -

Lazio Rom Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos Premier League Mo 18:30 Spartak Moskau -

Krasnodar Club Friendlies Mi 19:00 Villarreal -

Real Saragossa Copa Sudamericana Do 00:15 LDU Quito -

Club Bolívar

Pep Guardiola hat Phil Foden nach dessen Profidebüt für Manchester City in den höchsten Tönen gelobt. Der 17-Jährige stand im ICC-Spiel der Skyblues gegen Manchester United (0:2) 74 Minuten auf dem Feld und sorgte bei seinem Vorgesetzten für Begeisterung.

"Mir fehlen die Worte. Ich hätte gern die richtigen Worte für das, was ich gesehen habe", sagte Guardiola nach der Partie. "Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ihr das erste Spiel für die erste Mannschaft Manchester Citys von diesem Jungen gesehen habt."

"Seine Leistung war auf einem anderen Level", so der spanische Fußballlehrer weiter. "Er ist 17 Jahre alt, spielt für City, kommt aus unserer Akademie, liebt den Klub, ist ein City-Fan und für uns ein Geschenk."

Foden wird bei ManCity-Profis mittrainieren

Auch in seine künftigen Pläne mit dem englischen U17-Nationalspieler gab der 46-Jährige Einblick: "Er wird bei uns in der Vorbereitung im Training bleiben und vielleicht trainiert er auch in der Saison mit uns, weil er was ganz Besonderes ist."

Der 2000 geborene Spielmacher gilt als eines der größten Talente Englands und war Stammspieler der U17, die im Mai bei der EM in Kroatien im Finale Spanien nach Elfmeterschießen unterlag. In der vergangenen Saison erzielte Foden in 20 U18-Premier-League-Spielen elf Tore.