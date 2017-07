Klopp: "Weiß noch nicht, wie wir spielen"

Erlebe

live Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Vasco Da Gama Copa Libertadores Mi 02:45 Guarani -

River Plate J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa Copa Libertadores Do 00:15 Atletico Paranaense -

Santos J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta CSL So 09:30 Changchun Yatai -

Shanghai SPIG J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad Club Friendlies Do 02:00 Sydney -

Arsenal Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Club Friendlies Sa 02:00 LA Galaxy -

Man United Club Friendlies Sa 02:00 Swansea -

Philadelphia Union Club Friendlies Sa 12:00 Western Sydney -

Arsenal CSL Sa 13:35 Guangzhou -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 19:00 Rot-Weiß Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Serie A So 00:00 Corinthians -

Atlético Paranaense

Der FC Liverpool hat mit Mohamed Salah von der AS Rom bereits einen Hochkaräter für die Offensive verpflichtet. Trainer Jürgen Klopp ist aber noch unentschlossen, wie er seinen Neuzugang in die Mannschaft einbauen will.

"Ich weiß noch nicht, wie wir nächstes Jahr spielen", sagte er auf der klubeigenen Webseite. "Es werden ein paar neue Spieler da sein."

Ob es zu einer Systemumstellung kommen wird, lässt Klopp noch offen. "In der vorletzten Saison haben wir meistens 4-2-3-1 gespielt, letztes Jahr hauptsächlich ein 4-3-3", so Klopp weiter. "Unserer Meinung nach hat das am besten zu den Spielern gepasst."

Bei diesem System wäre aber für einen der Offensiv-Stars Philippe Coutinho, Sadio Mane, Roberto Firmino oder eben Mohamed Salah kein Platz in der Startformation. Der 50-Jährige sieht das aber entspannt. "Wir müssen uns auf internationalen Fußball vorbereiten", erklärte er. "Deshalb brauchen wir natürlich einen größeren Kader. Wir werden gut sein, ich freue mich darauf."

Der FC Liverpool hat durch den vierten Platz in der Premier League die Qualifikationsphase der Champions League erreicht.