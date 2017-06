ManUtd holt U16-Talent Aliou Badara Traore

Erlebe

deinen Sport

live J1 League Sa 12:00 Urawa -

Hiroshima J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad

Laut Goal-Informationen ist sich Manchester United mit dem 16-jährigen Aliou Badara Traore aus Frankreich über einen Vier-Jahres-Vertrag einig, der auch bereits unterschrieben wurde. Bereits vor einiger Zeit gab es Berichte, dass der französische Jugend-Nationalspieler sich bereits für Jose Mourinhos Team entschieden hätte, die Vertragsunterschrift fand allerdings erst vergangene Woche statt.

In der vergangenen Saison spielte Traore für seinen Heimatklub Sarcelles in der Amateurliga und in den letzten Wochen bei Paris Saint-Germain. Da er dort zu wenig Einsatzzeiten befürchtete, unterschrieb er nun bei United. Dort wird er die ersten Jahre wohl im Jugend-Team verbringen.

Sowohl Juventus Turin als auch Manchester City waren ebenso an dem Youngster interessiert.