Arsenal bietet Sanchez und Özil mehr Geld

live J1 League Sa 12:00 Urawa -

Hiroshima J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad

Das Theater rund um die Vertragsverlängerungen von Arsenals Superstars Alexis Sanchez und Mesut Özil geht in die nächste Runde. Nachdem sich die Parteien vor einigen Wochen nicht auf eine Verlängerung der bis 2018 laufenden Verträge haben einigen können, versuchen die Gunners, die Beiden jetzt mit anderen Mitteln zu halten.

Sanchez und Özil soll eine 20-prozentige Lohnerhöhung von Arsenal angeboten worden sein. Wie die Daily Mail berichtet, würden die neuen Verträge in Kraft treten, wenn sich Arsenal in der nächsten Saison unter den Top vier platziert und somit wieder Champions League spielen würde. In der letzten Saison qualifizierten sich die Gunners zum ersten Mal seit 20 Jahren nicht für die Champions League, da sie nur Fünfter wurden.

Sowohl der Chilene als auch der Deutsche wurden schon mit etlichen europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht.