Bundesliga-Objekt Ünal geht zu Villarreal

Mittwoch, 31.05.2017

Der 20-Jährige konnte nach seiner Leihe beim FC Twente nicht mehr zu den Skyblues zurückkehren. Grund dafür war die geringe Anzahl an Einsätzen des 20-Jährigen in der türkischen Nationalmannschaft, die ihm als Nicht-EU-Ausländer eine Arbeitserlaubnis in England verwehrten.

Als dankbare Abnehmer des Talents wurden unter anderem auch der FC Bayern, Borussia Dortmund und Werder Bremen gehandelt. Den Zuschlag bekam nun aber Villarreal.

Finanzielle Details zum Vertrag wurden von keiner Seite bekannt gegeben. Türkischen und spanischen Medienberichten zufolge legte El Submarino Amarillo 14 Millionen Euro für Ünal auf den Tisch.

Der Türke wurde bei Twente vor kurzem noch zum Spieler der Saison gekürt. "Mein erster Eindruck von Twente war, dass es hier eine Menge Liebe und Unterstützung gibt", schrieb Ünal in einem Abschiedsbrief auf Twitter. Der Mittelstürmer erzielte 18 Tore in 32 Eredivisie-Spielen.

Enes Ünal im Steckbrief