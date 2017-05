Hudderfield zieht ins Playoff-Finale ein

Donnerstag, 18.05.2017

"Das ist der größte Erfolg, den ich als Cheftrainer gefeiert habe", jubelte Wagner auf der Vereinshomepage: "Ich bin sehr stolz, Teil dieses Teams zu sein."

Nach dem torlosen Remis im Hinspiel endete auch das Rückspiel unentschieden. Steven Fletcher brachte Sheffield in der 51. Minute in Führung, in der 73. Spielminute unterlief Sheffields Tom Lee ein Eigentor. Nach der regulären Spielzeit stand es 1:1 und auch in der Verlängerung fielen keine Tore mehr. Das Elfmterschießen musste herhalten.

Englischer Zweitligist mit deutschen Einflüssen: Huddersfields Rückeroberungfeldszug.

Im Shootout trafen Chris Löwe, Michael Hefele, Nahki Wells und Aaron Mooy für die Terrier, Torhüter Danny Ward hielt den entscheidenden Strafstoß von Fernando Froestieri. "Wardy (Danny Ward) kam vor dem Elfmeterschießen zu mir und sagte 'Boss, ich werde es [das Finale] möglich machen', also war ich entspannt", sagte Wagner im Anschluss.

Im Finale trifft Huddersfield am 29. Mai im Londoner Wembley Stadium auf den FC Reading. Reading gewann das Rückspiel gegen den FC Fulham mit 1:0 (Hinspiel: 1:1). Dabei muss sich Wagner wohl auf ein erneut spannendes Spiel einstellen. Reading gewann das Hin-, Huddersfield das Rückspiel in der Liga mit jeweils 1:0.

Huddersfield Town im Steckbrief