Guardiola stärkt Wenger den Rücken

Samstag, 01.04.2017

"Wenn Wenger mit Arsenal gewinnt, werden alle Fans wieder glücklich sein", sagte Guardiolaauf einer Pressekonferenz. "Das verspreche ich zu 100 Prozent. Die Leute sollten verstehen, wie schwierig Fußball heutzutage ist, denn alle Teams sind top vorbereitet. Wenn Arsene sich entscheidet zu bleiben, oder die Bosse das tun, dann denkt er, dass es das Beste für den Verein wäre."

"Man kann nicht so lange Arsenal-Trainer sein, ohne Fähigkeiten zu haben. Ein Freund von mir, Mikel Arteta, der viele Jahre unter Wenger gespielt hat, kann nur gute Dinge über ihn sagen", fügte der Katalane an. "Trainer verlieren manchmal Spiele. Er ist dort schon so lange, weil er gut ist."

Der Gunners-Coach steht aufgrund der enttäuschenden Leistungen seines Teams in den letzten Wochen heftig in der Kritik. Viele Fans fordern, dass er seinen Vertrag, der am Ende der Saison ausläuft, nicht mehr verlängert.

