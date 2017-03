Klopp schielt auf Three-Lions-Debütant

Freitag, 24.03.2017

Die Daily Mail berichtet, dass Jürgen Klopp dem Lokalrivalen Everton in die Parade fahren und Keane zum FC Liverpool holen will.

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Am Mittwoch hatte der 24-Jährige in der englischen Auswahl beim 0:1 gegen das DFB-Team in Dortmund in der Dreierkette begonnen und eine starke Partie abgeliefert.

So stark offenbar, dass auch Manchester United noch eingreifen könnte. Die Red Devils nämlichen besitzen ein Vorkaufsrecht, das sie sich in den Vertrag geschrieben hatten, als Keane 2015 für 2,5 Millionen Euro nach Burnley transferiert wurde.

Der Innenverteidiger kommt in der laufenden Saison auf 29 Premier-League-Einsätze für den Aufsteiger. Dabei erzielte er sogar zwei Treffer und bereitete einen weiteren vor.

Michael Keane im Steckbrief