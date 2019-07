Atletico fertigt Real Madrid ab - Diego Costa trifft vier Mal - Luka Jovic verletzt

Atletico Madrid hat den ewigen Rivalen Real bei einem Test in New York mit 7:3 (5:0) abgefertigt. Gleich vier Treffer erzielte Diego Costa, zur Pause stand es vor 57.714 Zuschauern im MetLife Stadium schon 5:0. Sowohl Costa als auch Reals Daniel Carvajal sahen nach der Pause in einer hitzigen Begegnung die Rote Karte.

Das erste Duell der spanischen Topklubs außerhalb von Europa entwickelte sich für Real-Trainer Zinedine Zidane zu einem völlig verkorksten Abend.

Der von Eintracht Frankfurt geholte Stürmer Luka Jovic musste nach einem Zusammenprall mit Atletico-Torwart Jan Oblak schon nach einer halben Stunde ausgewechselt werden.

Neben Costa (1., 28., 45., 51.) überzeugte bei Atletico auch der 19 Jahre alte Joao Felix. Der für 126 Millionen Euro von Benfica Lissabon verpflichtete Portugiese erzielte sein erstes Tor (8.) für Atletico, zudem waren Angel Correa (19.) und Vitolo (70.) erfolgreich.

Für Real betrieben nach dem 0:6-Rückstand Nacho (59.), Karim Benzema (85.) und Javi Hernandez (89.) Schadensbegrenzung.