Frauen-WM: Wer zeigt / überträgt England - USA heute live im TV und Livestream?

Nur noch zwei Spiele trennen die vier verbliebenen Teams vom WM-Titel. Neben der Frauen-Nationalmannschaft aus England und den USA stehen die Niederlande sowie Schweden im Halbfinale. Heute Abend kämpfen England und die USA um den ersten Platz im WM-Finale. Wer die Paarung im TV zeigt und wo es eine Übertragung im Livestream gibt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Frauen-WM, Halbfinale live: Wer zeigt England - USA heute im TV?

Das Spiel zwischen England und den USA wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Free-TV zu sehen sein. In allen drei Ländern sorgen die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender für Live-Bilder vom WM-Halbfinale in Lyon.

In Deutschland überträgt das ZDF . Mit der Vorberichterstattung zum Spiel (Anstoß: 21 Uhr) geht es pünktlich zur Prime-Time, ab 20.15 Uhr, los. Dieses ZDF-Duo geht heute Abend an den Start:

Reporterin: Claudia Neumann

Claudia Neumann Moderation: Sven Voss

Wer überträgt England gegen USA heute im Livestream?

Neben der herkömmlichen Live-Übertragung im TV wird das Spiel ebenfalls im Livestream ausgestrahlt. DAZN ist hier mit von der Partie und machte einen Abruf der Begegnung in voller Spiellänge möglich. Die Live-Übertragung läuft zu Beginn des Spiels an. Ab 21 Uhr geht dann folgenden DAZN-Personal live auf Sendung:

Kommentator: Nico Seepe

Expertin: Nicole Rolser

Darüber hinaus bietet das ZDF einen kostenfreien Livestream an.

Frauen-WM: England gegen USA - Austragungsort und Schiedsrichter

Die Partie wird um 21 Uhr angepfiffen und findet im Stade de Lyon, dem drittgrößten Fußballstadion Frankreichs, statt. Die Spielstätte, welche seit 2017 den Namen Groupama Stadium trägt, ist mit einer Zuschauerkapazität von 59.286 Plätzen ausgestattet.

Geleitet wird das Spiel von einer brasilianischen Unparteiischen, der drei Landsfrauen sowie zwei Assistentinnen aus Honduras zur Seite stehen. Dieses Schiedsrichter-Gespann soll für faire und gerechte Spielverhältnisse sorgen:

Schiedsrichterin: Edina Alves Batista (BRA)

Schiedsrichterassistentin 1: Neuza Back (BRA)

Schiedsrichterassistentin 2: Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo (BRA)

Vierte Offizielle: Melissa Borjas (HON)

Schiedsrichter-Assistent: Shirley Perello (HON)

England - USA: Direkte Duelle der Frauen-Nationalteams

Beide Nationalteams standen sich bislang in sieben Duellen gegenüber, wobei es nur zu einem direkten Vergleich auf WM-Ebene kam. Lediglich einmal jubelten die Engländerinnen, während die anderen sechs Duelle alle zugunsten der US-Amerikanerinnen endeten.

Alle direkten Aufeinandertreffen zwischen England und den USA in der Übersicht:

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 02.03.19 She Believes Cup USA England 2:2 08.03.18 She Believes Cup USA England 1:0 04.03.17 She Believes Cup USA England 0:1 04.03.16 She Believes Cup USA England 1:0 13.02.15 Freundschaftsspiel England USA 0:1 22.09.07 Weltmeisterschaft USA England 3:0 03.03.02 Algarve Cup USA England 2:0

FIFA Frauen-WM 2019, Halbfinale: Alle Halbfinal-Duelle im Überblick

Alle Halbfinals der diesjährigen Frauen-WM im Überblick: