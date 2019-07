Kenia - Senegal heute live: Übertragung im TV oder im LIVESTREAM

Die Gruppenphase beim diesjährigen Afrika-Cup befindet sich auf der Zielgeraden. In Gruppe A und B stehen die jeweiligen Gruppen-Sieger bereits fest, während der letzte Spieltag in Gruppe C, D, E und F noch gespielt werden muss. Kenia trifft im letzten Vorrunden-Spiel der Gruppe C auf den Senegal. Bei SPOX erfahrt ihr, wann und wo diese Partie stattfindet. Außerdem gibt's hier alle Infos rund um die Live-Übertragung.

Afrika-Cup 2019, 3. Spieltag: Heutige Begegnungen im Überblick

Neben dem überraschenden Gruppensieg von Madagaskar, hat Ägypten den ersten Tabellenplatz in Gruppe A erwartungsgemäß verteidigt. Heute werden die Sieger aus Gruppe C und D ermittelt. Dabei sind so einige hochkarätige Nationalteams im Einsatz.

Alle Paarungen des Afrika-Cup am heutigen Montag im Überblick (3. Spieltag):

Datum Anpfiff Gruppe Heim Auswärts 01.07.2019 18:00 Gruppe D Südafrika Marokko 01.07.2019 18:00 Gruppe D Namibia Elfenbeinküste 01.07.2019 21:00 Gruppe C Kenia Senegal 01.07.2019 21:00 Gruppe C Tansania Algerien

Kenia - Senegal heute live: Im TV oder im LIVESTREAM?

Eine TV-Übertragung vom Afrika-Cup sucht man auch heute vergebens. Weder das Free-TV noch das Pay-TV strahlt in diesem Jahr Live-Bilder von der afrikanischen Kontinentalmeisterschaft aus.

Stattdessen wird das Turnier live und exklusiv vom Streaming-Dienst DAZN übertragen, zu dessen Rechteportfolio ebenso der Gold Cup sowie die Copa America gehört. Auf nahezu täglich Basis überträgt DAZN mindestens eine Live-Begegnung des Afrika-Cup im Stream.

Die Live-Berichte zur Partie Kenia - Senegal beginnen heute Abend, pünktlich zu Spielbeginn, ab 21 Uhr. Durch den Abend führt euch DAZN-Kommentator Max Siebald.

Afrika-Cup live: Kenia gegen Senegal heute im Re-Live

Wer denkt, dass DAZN ausschließlich Live-Inhalte anbietet, der irrt sich gewaltig. Das Streaming-Portal stellt seinen Usern ebenso umfassende Highlight-Clips sowie Exklusiv-Inhalte zur Verfügung.

Via Re-Live haben DAZN-User beispielsweise die Möglichkeit, beendete Live-Spiele im Re-Live abzurufen. Solltet ihr einzelne Live-Spiele verpasst haben, könnt ihr euch diese somit in voller Spiellänge noch einmal zu Gemüte führen.

Auch im Laufe einer Live-Übertragung können Tore, Chancen und spannenden Aktionen beliebig oft abgerufen werden. Das mobile Endgerät ist dabei völlig unerheblich, sodass die Livestreams oder Highlights sowohl per Smartphone als auch via Tablet abrufbar sind.

Kenia - Senegal: Anpfiff und Austragungsort

Die einzelnen Gruppenspiele werden heute jeweils zeitgleich ausgetragen. Beide Partien in Gruppe D werden um 18 Uhr angepfiffen. Drei Stunden später geht es mit den letzten Vorrunden-Begegnungen in Gruppe C los. Anstoß des Duells Kenia - Senegal ist folglich um 21 Uhr.

Als Spielort der Partie Kenia - Senegal fungiert die diesjährige Endspielstätte, also das Cairo International Stadium, in Ägyptens Hauptstadt Kairo. Das Stadion liegt in Nasr City, dem östlichen Teil der Stadt und ist mit einer Gesamtkapazität von 75.000 Plätzen ausgestattet.

Afrika-Cup: Sieger der letzten vier Kontinentalmeisterschaften

Das sind die Sieger der vier letzten Afrika-Cup-Turniere: