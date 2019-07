Afrika-Cup - Ghana gegen Tunesien heute live: Achtelfinale im TV und Livestream

Am letzten Achtelfinal-Tag trifft Ghana auf Tunesien. SPOX liefert euch alle Infos rund um die Live-Übertragung der Partie im TV oder im Livestream und wirft einen Blick auf vergangenen Direkt-Duelle.

Holt Euch noch heute den DAZN-Gratismonat und seht die gesamte K.o.-Phase des Afrika-Cup 2019 live im Stream auf DAZN!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Afrika-Cup - Ghana gegen Tunesien heute im Livestream

DAZN zeigt ab dem Achtelfinale alle Spiele des Afrika-Cup 2019 im Livestream - somit auch das Duell zwischen Ghana und Tunesien.

Los geht es pünktlich zum Spielbeginn um 21 Uhr. Dann meldet sich DAZN-Kommentator Felix Kneil zu Wort und kommentiert die Begegnung.

Ghana gegen Tunesien heute live: Übertragung im TV?

Eine TV-Übertragung des Afrika-Cup sucht man auch heute vergebens. Weder das Bezahlfernsehen, noch die Privaten oder Öffentlich-Rechtlichen haben sich die Live-Rechte am Africa Cup of Nations gesichert.

Ghana gegen Tunesien: Alle Daten im Vorfeld der Afrika-Cup-Partie

Drei Stunden nach Beginn des vorletzten Achtelfinal-Duells, zwischen Mali und der Elfenbeinküste, steigt die letzte Achtelfinal-Begegnung Ghana gegen Tunesien. Ab 21 Uhr rollt der Ball in der am Sueskanal gelegenen ägyptischen Stadt Ismailia.

Schauplatz der zweiten Achtelfinal-Begegnung des Tages ist das Ismailia Stadium. Das 18.525 Plätze fassende Stadion ist knapp 13 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt und ist die eigentliche Heimspielstätte vom Ismaily SC.

Afrika-Cup 2019: Achtelfinal-Weg von Ghana und Tunesien

Beide Nationalmannschaften können auf ein ähnliches Abschneiden in der Vorrunde zurückblicken. Die Tunesier landeten in Gruppe E, nach drei Unentschieden, auf Tabellenplatz zwei. Für die Ghanaer reichte es aufgrund der besseren Tordifferenz ganz knapp für den ersten Platz in Gruppe F. Die Black Stars holten in der Summe fünf Zähler.

Achtelfinal-Weg von Ghana beim Afrika-Cup 2019:

Datum Runde Heim Gast Ergebnis 02.07.19 Gruppenphase Guinea Bissau Ghana 0 : 2 29.06.19 Gruppenphase Kamerun Ghana 0 : 0 25.06.19 Gruppenphase Ghana Benin 2 : 2

Gruppenspiele von Tunesien beim Afrika-Cup 2019:

Datum Runde Heim Gast Ergebnis 02.07.19 Gruppenphase Mauritania Tunisia 0 : 0 28.06.19 Gruppenphase Tunisia Mali 1 : 1 24.06.19 Gruppenphase Tunisia Angola 1 : 1

© getty

Ghana gegen Tunesien: Aufeinandertreffen beim Afrika-Cup

Ergebnisse der fünf letzten Vergleiche zwischen Ghana und Tunesien beim Afrika-Cup: