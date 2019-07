Copa America: Wer überträgt/zeigt das Finale zwischen Brasilien und Peru?

Am Sonntag, den 7.Juli, steigt das Finale der Copa America zwischen Brasilien und Peru. SPOX verrät euch, wo und wann das Endspiel stattfindet und wer die Partie live im TV und Livestream zeigt.

Copa America, Finale: Wo und wann findet die Partie statt?

Das Finale der Copa America 2019 in Brasilien steigt am Sonntag, den 7. Juli. Ausgetragen wird das Endspiel im Stadion Maracana in Rio de Janeiro. Anpfiff ist um 22 Uhr deutscher Zeit.

Bereits am Samstag, den 6. Juli, steigt das Spiel um Platz drei. Dabei stehen sich Argentinien und Chile gegenüber.

Copa-America-Finale: Wer überträgt/zeigt Brasilien gegen Peru?

Wie schon bei allen vergangenen Spielen der Copa America wird das Finale nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Weder die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF noch die Sportsender Sport1 und Eurosport haben sich die Rechte an der Übertragung gesichert.

Stattdessen hat der Streaminganbieter DAZN die exklusiven Rechte an der Copa America und zeigt somit das Finale zwischen Brasilien und Peru live und in voller Länge.

Copa America, Finale: Brasilien gegen Peru - Vorschau

Die beiden Finalisten trafen bereits in der Gruppenphase aufeinander. Dort ließ die Selecao Peru keine Chance und gewann deutlich mit 5:0. Casemiro, Roberto Firmino, Everton, Dani Alves und Willian erzielten die Tore für Brasilien.

Peru qualifizierte sich hinter Brasilien und Venezuela letztlich als Gruppendritter für die K.o.-Phase, schaltete aber Mitfavorit Urugay im Viertelfinale aus und warf anschließend Titelverteidiger Chile aus dem Turnier.

Nach einer souveränen Gruppenphase tat sich die Selecao im Viertelfinale gegen Paraguay schwer und zog erst nach Elfmeterschießen in die nächste Runde ein. Gegen Erzrivale Argentinien siegte der Rekord-Weltmeister im Halbfinale durch Tore von Gabriel Jesus und Roberto Firmino.

Copa America: Die Top-Elf der Gruppenphase © getty 1/13 Brasilien, Kolumbien und Uruguay überzeugten - Argentinien mühte sich. Doch welche Spieler machten den besten Eindruck? Die Top-11 der Copa America nach der Gruppenphase. © getty 2/13 Wuilker Farinez (Venezuela): Erst nach 262 Spielminuten kassierte Farinez bei dieser Copa sein erstes Gegentor. Gegen Peru und Brasilien hielt er überragend. Nicht umsonst wird der 21-Jährige mit Barca in Verbindung gebracht. © getty 3/13 Dani Alves (Brasilien): Der 36-Jährige präsentierte sich rechts hinten solide und offensivfreudig wie eh und je. Rundete sein bisher starkes Turnier mit einem Treffer gegen Peru ab. © getty 4/13 Jose Gimenez (Uruguay): Sein Ausgleichstreffer gegen Japan sicherte Uruguay den Einzug in die K.o.-Phase. Hinten räumte der Atletico-Verteidiger alles ab. © getty 5/13 Davinson Sanchez (Kolumbien): Nach seiner starken Saison mit Tottenham macht er bei der Copa genauso gut weiter. Vor allem gegen Argentinien überragend. © getty 6/13 Filipe Luis (Brasilien): Nicht so auffällig wie Alves auf der anderen Seite, aber deswegen nicht unwichtiger. Das Zusammenspiel mit Flügelstürmer Everton klappt hervorragend. © getty 7/13 Charles Aranguiz (Chile): In den drei Gruppenspielen gelangen Aranguiz drei Assists. Auch ansonsten stets mit guten Ideen und präzisen Pässen. © getty 8/13 Wilmar Barrios (Kolombien): Der Abräumer im Mittelfeld von Kolumbien. Beim Sieg gegen Argentinien nahm er Lionel Messi aus dem Spiel. Auch stark gegen Katar. © getty 9/13 Philippe Coutinho (Brasilien): Zwei Tore und ein Assist ist Coutinhos bisheriger Arbeitsnachweis bei der Copa. Gut klappt das Zusammenspiel mit seinem Barca-Kollegen Arthur. © getty 10/13 James Rodriguez (Kolumbien): Seine unklare Zukunft scheint James nicht zu hemmen - ganz im Gegenteil. Bei den beiden ersten Gruppenspielen gegen Argentinien und Katar legte er jeweils das Führungstor auf. © getty 11/13 Luis Suarez (Uruguay): Von seinen Verletzungsproblemen vor dem Turnier ist nichts mehr zu sehen. Sein Sturmpartner Cavani (3) erzielte zwar ein Tor mehr als Suarez, mit seiner Aggressivität ist der Barca-Stürmer aber wichtiger für die Mannschaft. © getty 12/13 Alexis Sanchez (Chile): In den ersten beiden Spielen (gegen Japan und Ecuador) traf er jeweils und hatte somit einen großen Anteil an Chiles vorzeitiger Viertelfinal-Qualifikation. © SPOX 13/13 Die Top-11 im Überblick.

Brasilien und Peru: Der Weg ins Finale

Folgende Nationen haben Brasilien und Peru hinter sich gelassen, um in das Finale der Copa America einzuziehen:

Brasilien:

Zum Auftakt der Gruppenphase gegen Bolivien 3:0 gewonnen.

0:0 gegen Venezuela.

Am letzten Spieltag den zweiten Finalisten Peru mit 5:0 bezwungen.

Im Viertelfinale im Elfmeterschießen gegen Paraguay gewonnen.

Das Halbfinale gegen Argentinien mit 2:0 überstanden.

Peru:

Im ersten Gruppenspiel von Venezuela 0:0 getrennt.

Gegen Bolivien mit 3:1 gesiegt.

0:5 gegen Brasilien verloren.

Im Elfmeterschießen Uruguay aus dem Turnier geworfen.

Das Halbfinale gegen Chile mit 3:0 gewonnen.

Copa America: Die erfolgreichsten Teams der Geschichte

Rekordsieger der Südamerikameisterschaft ist Uruguay mit bisher 15 gewonnenen Titeln. Während Brasilien die Copa America sieben Mal gewann, holte Peru die Trophäe zwei Mal.