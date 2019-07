Audi Cup: FC Bayern München vs. Fenerbahce heute im LIVE-TICKER

Vor dem Supercup am Samstag gegen den BVB testet der FC Bayern beim Audi Cup in München gegen internationale Top-Klubs. Die Partie am heutigen Dienstag gegen Fenerbahce tickern wir hier für Euch live.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Audi Cup: FC Bayern vs. Fenerbahce im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Im zweiten Halbfinale beim Audi Cup in der Allianz Arena trifft der FC Bayern München auf Fenerbahce. Der Anpfiff ist für 20.30 Uhr angesetzt.

FC Bayern vs. Fenerbahce im TV und Livestream

Der Audi Cup wird auch im Free-TV übertragen. Das ZDF zeigt alle Spiele live. So auch die Partie zwischen dem Gastgeber und dem türkischen Top-Klub.

Der öffentlich-rechtliche Sender bietet zudem einen Livestream für die Begegnung an. Dieser kann auf zdf.de/sport abgerufen werden.

Audi Cup: Die Spiele im Überblick