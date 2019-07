Real Madrid gegen Fenerbahce heute live: Audi Cup im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Mittwoch stehen sich Real Madrid und Fenerbahce Istanbul im Spiel um Platz drei gegenüber. SPOX zeigt euch, wo und wann ihr die Partie beim Audi Cup 2019 heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Im Finale des Audi Cups 2019 stehen sich der Gastgeber FC Bayern München und Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur gegenüber. Das Spiel um Platz drei findet zuvor statt.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Real Madrid gegen Fenerbahce heute live: Anpfiff und Austragungsort

Der Audi Cup wird auch in diesem Jahr in der Münchner Allianz Arena ausgetragen. Anpfiff des Spiels um Platz drei zwischen Real Madrid und Fenerbahce Istanbul ist um 18 Uhr.

Der Audi Cup 2019 im Überblick:

Datum Uhrzeit Runde Team 1 Team 2 Ergebnis 30. Juli 18 Uhr Halbfinale Real Madrid Tottenham Hotspur 0:1 30. Juli 20.30 Uhr Halbfinale FC Bayern München Fenerbahce Istanbul 6:1 31. Juli 18 Uhr Spiel um Platz 3 Real Madrid Fenerbahce Istanbul - 31. Juli 20.30 Uhr Finale FC Bayern München Tottenham Hotspur -

Audi Cup heute live sehen: Real Madrid - Fenerbahce im TV und Livestream

Das ZDF ist in diesem Jahr für die komplette Live-Berichterstattung des Audi Cups verantwortlich. Am heutigen Mittwoch zeigt der öffentlich-rechtliche Sender sowohl das Spiel um Platz drei als auch das Finale zwischen dem FC Bayern München und Tottenham Hotspur live im Free-TV.

Ab 17.50 Uhr beginnt die Übertragung der Begegnung zwischen Real Madrid und Fenerbahce Istanbul. Dann geht Moderator Jochen Breyer aus der Allianz Arena live auf Sendung. Ab 18 Uhr ist Kommentator Martin Schneider im Einsatz.

Zudem bietet das ZDF einen Livestream via zdf.de/sport an. Dort könnt ihr den kompletten Audi Cup ebenfalls live verfolgen.

Real Madrid vs. Fenerbahce heute im LIVE-TICKER

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel um Platz drei sowie das Finale zwischen dem FC Bayern München und Tottenham Hotspur live an den Bildschirmen zu verfolgen, kann auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen.

SPOX bietet zu beiden Partien einen ausführlichen Liveticker an, indem ihr keine wichtigen Spielszenen verpasst.

Die Liveticker im Überblick:

Real Madrid gegen Fenerbahce Istanbul: Liveticker

FC Bayern gegen Tottenham Hotspur: Liveticker

© getty

Real Madrid und Fenerbahce scheitern im Halbfinale: Vorschau

Real Madrid tut sich weiterhin schwer in der Vorbereitung. Nach der katastrophalen 3:7-Klatsche gegen Stadtrivale Atletico Madrid folgte beim Audi Cup ein trostloses 0:1 gegen Tottenham Hotspur. Den Treffer des Tages erzielte Harry Kane.

Fenerbahce hingegen erwischte einen noch gebrauchteren Tag. Am Abend kamen die Türken gegen Gastgeber FC Bayern mit 1:6 unter die Räder. Besonders in der ersten Hälfte kam der Istanbul-Klub nicht gegen die Offensivpower des deutschen Rekordmeisters an und lag bereits nach 45 Minuten mit 0:5 zurück. Erst als der FCB in der zweiten Hälfte drei Gänge herunterschaltete, stabilsierte sich Fenerbahce.

Ex-Werderaner und Neuzugang Max Kruse durfte nach einem üblen Fehlpass von Leon Goretzka noch den Ehrentreffer erzielen, überragender Mann auf der Seite der Bayern war Thomas Müller, der einen Dreierpack erzielte.

Die Sieger des Audi Cups im Überblick