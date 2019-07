Afrika-Cup heute live: Übertragung im TV/LIVESTREAM

Der Beginn des Achtelfinals beim Afrika-Cup 2019 steht kurz bevor. Nur noch vier Vorrunden-Spiele müssen gespielt werden, ehe die K.o.-Phase endgültig ins Rollen kommt. Alle noch ausstehenden Spiele der Vorrunde stehen heute Abend auf dem Programm. Hier erfahrt ihr, welche Partien live übertragen werden.

Afrika-Cup 2019, 3. Spieltag: Alle Duelle am Dienstag

Nachdem am Sonntag die ersten Achtelfinal-Teilnehmer ermittelt wurden, stehen seit nun auch die Sieger der Gruppe C und D fest. Den Gruppensieg sicherten sich gestern Algerien (Gruppe C) und Marokko (Gruppe D). Auf Platz zwei landeten der Senegal sowie die Elfenbeinküste.

In Gruppe E und Gruppe F kommt es heute Abend zu vier spannenden Duellen, die über die letzten Achtefinal-Teilnehmer entscheiden. Vor Beginn des letzten Spieltags stehen Mali und Kamerun ganz oben an der Spitze der Gruppe E und F, mit jeweils vier Punkten aus zwei Spielen.

Diese Duelle stehen heute in Gruppe E und F auf dem Programm:

Gruppe Anpfiff Heim Auswärts F 18 Uhr Benin Kamerun F 18 Uhr Guinea-Bissau Ghana E 21 Uhr Mauretanien Tunesien E 21 Uhr Angola Mali

Afrika-Cup live: Übertragung im Free-TV oder Pay-TV?

Fans des Afrika-Cup, die auf eine Live-Übertragung im TV hoffen, gehen in diesem Jahr leer aus. Weder das Free-TV noch das Bezahlfernsehen übertragen Live-Spiele vom diesjährigen Africa Cup of Nations in Ägypten. Auch der Privatsender Eurosport hat sich in diesem Jahr keine Übertragungsrechte gesichert.

Aber auch bei den Öffentliche-Rechtlichen wird es keine Live-Bilder vom Afrika-Cup 2019 geben. Das gilt für Deutschland und Österreich in gleicher Weise.

Afrika-Cup 2019 heute live: Zwei Spiele im LIVESTREAM

Für Live-Inhalte vom Afrika-Cup sorgt dieses Jahr der Streaming-Dienst DAZN, welcher nahezu alle Spiele live und in voller Länge via Stream ausstrahlt.

Zwei von vier Vorrunden-Begegnungen, die am heutigen Dienstag in Gruppe E und F ausstehen, überträgt DAZN im exklusiven Livestream. Beide Live-Spiele auf DAZN sind sowohl für die deutschen als auch alle österreichischen DAZN-User abrufbar.

Diese Live-Duelle werden heute auf DAZN übertragen:

Anstoß Heim Gast Kommentator 18 Uhr Guinea-Bissau Ghana David Ploch 21 Uhr Angola Mali Tom Kirsten

Guinea-Bissau gegen Ghana: Anpfiff, Spielort und Aufstellungen

Die beiden Spiele in Gruppe F werden zeitgleich um 18 Uhr angepfiffen. Sowohl die Partie Benin - Kamerun als auch das Duell Guinea-Bissau - Ghana starten im abendlichen Termin um 18 Uhr.

Als Austragungsort der Begegnung Guinea-Bissau - Ghana fungiert das Sues-Stadion, welches sich in Sues, einer der größten Städte Ägyptens, befindet. Sues liegt direkt an der Mündung des Sueskanals, nur 135 Kilometer östlich der Hauptstadt Kairo. Das Sues-Stadion ist mit einer Gesamtkapazität von 27.000 Plätzen ausgestattet.

Guinea-Bissau - Mögliche Aufstellung: Mendes - Candé, Djaló, Soares, Nanú - Mané, Bura - Piqueti, Pelé, Baldé - Mendy

Mendes - Candé, Djaló, Soares, Nanú - Mané, Bura - Piqueti, Pelé, Baldé - Mendy Ghana - Mögliche Aufstellung: Ofori - Baba, Adams, Mensah, Yiadom - Thomas, Wakaso - Asamoah, A. Ayew, Atsu - J. Ayew

Angola - Mali: Die Spieldaten im Vorfeld (Anstoß und Ort)

Anpfiff des letzten Vorrunden-Auftritts von Angola und Mali ist am Abend um 21 Uhr. Das Spiel findet im Ismailia-Stadium und der gleichnamigen Stadt Ismailia statt. Bei Fußballspielen hat das Ismailia-Stadium Platz für 18.525 Zuschauer.