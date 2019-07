Afrika-Cup 2019 heute live: Dritter Achtelfinal-Tag im TV/LIVESTREAM

Nachdem am gestrigen Samstag Gastgeber Ägypten, Südafrika und Kamerun im Einsatz waren, werden die Achtelfinals beim Afrika Cup 2019 heute fortgesetzt. Mit dabei sind Madagaskar, Kongo, Algerien und Guinea. SPOX versorgt euch mit allen anstehenden Achtelfinal-Paarungen und verrät euch, wo die Achtelfinals im TV oder im Livestream übertragen werden.

Hol dir noch heute den DAZN-Gratismonat und schau dir alle Achtelfinals des Afrika-Cup 2019 live sowie in voller Länge im Stream an.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Afrika-Cup 2019, K.o.-Runde: Achtelfinale fünf und sechs im Überblick

Die erste Achtelfinal-Paarung am heutigen Samstag heißt Madagaskar - Kongo. Magagaskar setzte sich ohne Niederlage in der Gruppe B durch, die Demokratische Republik Kongo wurde in Gruppe A Dritter. Zuletzt standen sich beide Teams in der Qualifikation für den Afrika Cup 2016 gegenüber. Damals gewann Kongo deutlich mit 6:1. Madagaskar konnte von den letzten fünf Duellen nur eine Partie gewinnen.

Im zweiten Achtelfinale trifft Algerien, Gruppensieger der Vorrundengruppe C, auf Guinea, das in der Madagaskar-Gruppe mit vier Punkten aus drei Spielen den dritten Platz belegte. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams, ein Freundschaftsspiel im Jahr 2017, entschied Algerien mit 2:1 für sich.

Anpfiff Heim-Team Gäste-Team Spielort 18 Uhr Madagaskar Kongo Alexandria Stadium, Alexandria 21 Uhr Algeria Guinea Stadion des 30. Juni, Kairo

Afrika-Cup 2019 heute live: Übertragung des Achtelfinals im TV?

Sowohl die Copa America als auch der Afrika-Cup werden in diesem Jahr nicht im TV übertragen. Weder das Free-TV noch das Pay-TV strahlt Live-Bilder vom Afrika-Cup 2019 aus.

Während in den vergangenen Jahren oft der Privatsender Eurosport als übertragender Sender aktiv war, ist der diesjährige Afrika-Cup nicht bei Eurosport zu sehen sein. Stattdessen hat sich der Streaming-Dienst DAZN die exklusiven Live-Rechte gesichert.

Afrika-Cup 2019, Achtelfinale live: Zwei Spiele heute im LIVESTREAM

Nahezu alle Spiele des Afrika-Cup werden in diesem Jahr von DAZN übertragen. Im Vergleich zur Gruppenphase zeigt DAZN ab dem Achtelfinale nahezu alle Live-Partien im Stream, sodass alle Achtelfinalisten gleichermaßen in der Live-Berichterstattung berücksichtigt werden.

Das erste Duell des Tages zwischen Madagaskar und dem Kongo wird pünktlich zu Spielbeginn ab 18 Uhr im Livestream übertragen. Kommentiert wird die Partie von Tom Kirsten.

Die zweite Achtelfinal-Begegnung des Tages heißt Algerien - Guinea und startet um 21 Uhr. Dann meldet sich DAZN-Kommentator Max Siebald zu Wort und führt euch durch die letzte Partie des Abends.

Madagaskar - Kongo: Anstoß, Spielort und Direkte Duelle

Das Achtelfinale zwischen Madagaskar und der DR Kongo beginnt um 18 Uhr. Gespielt wird im Alexandra Stadion in Alexandria an der Mittelmeerküste. Das Stadion fasst 20.000 Zuschauer.

Ergebnisse der fünf letzten direkten Aufeinandertreffen von Madagasgar und Kongo

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 05.06.16 Afrika-Cup Quali Madagasgar Kongo 1 : 6 14.06.15 Afrika-Cup Quali Kongo Madagasgar 2 : 1 22.04.01 WM-Quali Kongo Madagasgar 1 : 0 17.06.00 WM-Quali Madagasgar Kongo 3 : 0 21.12.89 WM-Quali Kongo Madagasgar 3 : 2

Algerien - Guinea: Anstoß, Spielort und Direkte Duelle

Ab 21 Uhr rollt der Ball zwischen Algerien und Guinea. Ausgetragen wird die Partie im Stadion des 30. Juni in der ägyptischen Hauptstadt Kairo. Dort können bis zu 30.000 Fans das Spiel verfolgen.

Ergebnisse der fünf letzten direkten Aufeinandertreffen von Algerien und Guinea

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 06.06.17 Freundschaftsspiel Algerien Guinea 2 : 1 09.10.15 Freundschaftsspiel Algerien Guinea 1 : 2 14.08.13 Freundschaftsspiel Algerien Guinea 2 : 2 08.02.98 Afrika-Cup-Quali Algerien Guinea 0 : 1 16.03.80 Afrika-Cup-Quali Algerien Guinea 3 : 2

Afrika-Cup 2019: Ergebnisse vom gestrigen Achtelfinal-Tag

Alle Achtelfinal-Ergebnisse vom gestrigen Samstag in der Übersicht: