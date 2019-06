UEFA Nations League live im Free-TV? Alle Informationen zur Übertragung

Die Endrunde der ersten UEFA Nations League in Portugal steht an. In zwei Halbfinals werden die Finalisten ermittelt, die im Finale in Porto um die Trophäe spielen. Hier bei SPOX gibt es alle Informationen zur Übertragung der Nations-League-Endrunde.

Starte jetzt deinen kostenlosen Gratismonat bei DAZN und erlebe die beiden Halbfinals und das Finale der UEFA Nations League.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Vier Teams haben sich in ihren jeweiligen Gruppen durchgesetzt und stehen in den beiden Halbfinals der Nations League in Portugal. Gespielt wird in den Austragungsorten Porto und Guimaraes.

UEFA Nations League: Die Halbfinal-Paarungen

In Porto bildet Gastgeber Portugal mit der Schweiz die erste der beiden Halbfinal-Paarungen der Nations League 2019. Superstar Ronaldo und Co. konnten ihre Gruppe mit Italien und Polen gewinnen, während die Schweiz ihre Vorrunde ebenfalls als Tabellenerster beendete.

© getty

Aus der deutschen Gruppe ging die Niederlande als Sieger hervor und trifft somit im zweiten Halbfinale in Guimaraes auf England. Die Briten konnten Spanien und Vizeweltmeister Kroatien hinter sich lassen.

Das Endspiel wird dann am 9. Juni 2019 in Porto ausgetragen. Hier alle Termine im Überblick.

Spiel Anpfiff Heim Gast Spielort Halbfinale 05.06, 20.45 Uhr Portugal Schweiz Estadio do Dragao, Porto Halbfinale 06.06, 20.45 Uhr Niederlande England Estadio Dom Afonso Henriques, Guimaraes Finale 09.06, 20.45 Uhr Sieger 1 Sieger 2 Estadio do Dragao, Porto

UEFA Nations League live im TV und Livestream

Die Übertragungs-Rechte an der ersten UEFA Nations League überhaupt hält der Internetstreaming-Dienst DAZN. Dieser zeigt die beiden Halbfinals und des Endspiel in Porto live und in Farbe sowie die Highlights der Partien.

Die kostenfreie DAZN-App steht sowohl im Google Play Store als auch im iOS-Store zum kostenfreien Download bereit. So könnt ihr den Livestream auf mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets nutzen.

Das Finale in Porto wird auch im Free-TV angeboten. Das ZDF zeigt das Endspiel live und in voller Länge. Die beiden Halbfinal-Partien sind allerdings ausschließlich bei DAZN zu verfolgen.

UEFA Nations League im Liveticker

Falls ihr keine Möglichkeit habt, die Begegnungen live im Bewegtbild zu verfolgen, so hält euch der SPOX-Liveticker auf dem Laufenden. Dieser bietet ebenfalls alle drei Spiele der Endrunde zum Mitlesen an.

Anpfiff Partie Liveticker 05.06, 20.45 Uhr Portugal - Schweiz Liveticker 06.06, 20.45 Uhr Niederlande - England Liveticker

UEFA Nations League: Was gibt es zu gewinnen?

Der Sieger der UEFA Nations League 2019 darf sich neben der Trophäe aus Sterlingsilber auf ein Preisgeld von 10,5 Millionen Euro freuen. Hier die gesamte Aufteilung des Preisgeldes: