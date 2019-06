UEFA Nations League 2019 live im TV, Livestream und Liveticker

Es ist soweit: Die Endrunde der ersten UEFA Nations League der Geschichte steht an. Vier Teams kämpfen in zwei Halbfinals um den Einzug ins Finale am Sonntag, den 9. Juni 2019. Welche Teams auf den Titel hoffen dürfen und wo ihr das Ganze live verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Vier Teams haben sich durchgesetzt und bilden die beiden Halbfinals in Portugal. Gespielt wird in den Austragungsorten Porto und Guimaraes.

UEFA Nations League: Die Halbfinals

Gastgeber Portugal tritt gegen die Schweiz in Porto im ersten der beiden Spiele an. Die Schweizer konnten ihre Gruppenphase als Tabellenerster beenden, während die Portugiesen rund um Superstar Cristiano Ronaldo ihrerseits gegen Italien und Polen die Gruppe gewannen.

Die Niederlande ging aus der deutschen Gruppe als Sieger hervor und spielt im zweiten Halbfinale der UEFA Nations League gegen England. Die Three Lions konnten sich gegen Spanien und Vizeweltmeister Kroatien durchsetzen.

Datum Anpfiff Heim Gast Spielort 05.06. 20.45 Uhr Portugal Schweiz Estádio do Dragão, Porto 06.06. 20.45 Uhr Niederlande England Estádio Dom Afonso Henriques, Guimaraes

UEFA Nations League: Deutschland nur als Zuschauer

Die deutsche Nationalmannschaft hat die Endrunde der UEFA Nations League verpasst und ist folglich im Halbfinale des brandneuen Wettbewerbs nicht vertreten. Im Ligasystem der UEFA musste die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw den Abstieg hinnehmen.

Nach gerade einmal zwei Punkten aus vier Spielen wird das DFB-Team in der kommenden Nations-League-Saison in der Gruppe A2 antreten und landete für die Auslosung zur Europameisterschafts-Qualifikation in Lostopf zwei.

Nations League live im TV und Livestream

Der Internetstreaming-Dienst DAZN halt die Rechte an der ersten UEFA Nations League überhaupt. Starte also jetzt deinen Gratismonat und verpasse kein Highlight der Endrunde.

Zusätzlich zur UEFA Nations League und Highlights aus anderen Fußball-Top-Ligen bietet DAZN auch Sportarten wie Tennis, Basketball, Eishockey und Boxen live im Internet an.

Neben DAZN überträgt auch das ZDF die Nations League im Free TV. Allerdings zeigt der Sender nur das Finale in Porto am Sonntag, den 9. Juni 2019 um 20.45 Uhr.

UEFA Nations League im Liveticker

Auch hier bei SPOX verpasst ihr kein Highlight der Nations-League-Endrunde. Die SPOX-Liveticker bieten beide Halbfinals und das Finale zum Mitlesen an.

Spiel Liveticker Portugal - Schweiz Liveticker Niederlande - England Liveticker

Zusätzlich zur UEFA Nations League gibt es auch andere Sport-Highlights aus dem Basketball, Tennis, Golf oder Eishockey im kompakten SPOX-Liveticker. Schaut euch doch mal auf der aktuellen Liveticker-Übersicht um.

Nations League 2019: Was bekommt der Sieger?

Auf den Gewinner wartet neben einer 71 Zentimeter großen Trophäe aus 92 Prozent Sterlingsilber auch ein Preisgeld von 10,5 Millionen Euro. Das gesamte Preisgeld wird wie folgt aufgeteilt: